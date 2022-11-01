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社會 社會焦點 保障人權

下跪畫面曝！萬聖節變裝潛入女賊　盜刷被活逮哭求：別報警

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家美髮店的員工正在準備化妝歡度萬聖節，但沒想到卻有一名假裝消費的女顧客在美髮店內偷走皮包，裏頭有店員的7500元以及信用卡4張，結果這名女竊賊到通訊行刷卡買手機被識破，一起跟趕來的美髮店員將這名女賊逮捕，這名女賊還使出苦肉計，一度要下跪求饒：「不要報警」。

▲高雄這名黃姓女竊賊被發現後，下跪求饒 。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲高雄這名黃姓女竊賊被發現後，下跪求饒 。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

這起案件就發生在1日凌晨，六合二路一家美髮店有3名員工的2個皮包被偷竊，裡頭有現金7500元以及信用卡4張被偷，調閱監視器畫面後發現竊賊疑似是一名上門消費的女子竊取，不過就在偷竊案發生半個小時之後，其中一名36歲的許姓被害人接到信用卡公司通知電話，表示她的卡片在前金區自立一路有消費紀錄，所以立刻前往找人。

▲高雄這名黃姓女竊賊被發現後，下跪求饒 。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲高雄這名黃姓女竊賊被發現後求饒不要報警             。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

許姓被害人抵達之後就發現一名女子正在通訊行內使用她的信用卡，這麼會這麼剛好？原來是這名46歲的黃姓女竊賊，在這家通訊行消費一次之後，非常貪心又來消費第二次，不過這一次引起了通訊行店員的注意，因為卡片不能使用了，所以通訊行店員偷偷打電話報警，正巧碰上美髮店的被害人全趕來找人，兩家店聯手抓竊賊。

而這名黃姓女竊賊發現事跡敗露，還裝成自己很可憐，要被害人不要報警，自己還一度要下跪求饒！而且願意賠償損失，不過兩邊店家都不為所動，立刻通知警方。據了解這名黃姓竊賊可能不只是在前金區美髮店犯案，因為同樣在左營區富國路附近一個商家也有類似手法偷竊，也有監視影像被拍下來，新興分局表示會跟左營分局來調閱畫面比對。

▲高雄這名黃姓女竊賊被發現後，下跪求饒 。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲左營富國路也有一間店家被偷竊，網友認為嫌犯疑似同一個人。（圖／翻攝臉書《高雄大小事》）
 

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