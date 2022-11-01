阿公路倒流血...外送員秒停車！聯手女鄰居幫忙：少跑幾單沒關係

▲台中潭子一名阿公倒臥路邊，好心女鄰居跟路過外送員馬上協助，將阿公送醫。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名黃姓外送員日前行經潭子區大豐路時，發現有一名90多歲的阿公倒臥路邊，一名粉衣女鄰居正上前關心，外送員馬上停車一起幫忙，發現阿公疑似跌倒，下半身衣著不整，身上還有受傷流血，2人便趕緊叫救護車，順利將阿公送醫。外送員表示，出門能做善事，他也樂在其中，不在意少跑幾單。

事發在上月28日11時許，黃姓外送員騎車行經潭子大豐路三段一處巷弄時，發現有名阿公疑似在自家門口摔倒，整個人臥倒在馬路旁，有名穿粉色上衣、短髮的好心女鄰居正關心問「要叫119嗎？在這裡躺多久了？身體不舒服嗎？」，黃男也加入幫忙，發現阿公左手肘受傷流血，趕緊叫救護車。

▲▼阿公手肘有擦挫傷，受到不小驚嚇難以回答問題。（圖／民眾提供）



女鄰居將阿公攙扶坐起，讓阿公緊緊倚靠自己休息，附近也越來越多住戶出來關心，外送員則跑到巷口引導救護車，由救護人員到場協助後，2人才互相道謝，默默離開。

▲女鄰居趕緊將阿公扶起，並讓他倚靠在自己身上休息，等待救護車。（圖／民眾提供）



黃姓外送員說，出門跑外送除了賺錢，常遇到有需要幫助的民眾，總會放下手邊的外送，協助處理到一個段落才離開，這次前前後後花了20分鐘，對分秒必爭的外送員來說相當珍貴，但黃男說不在意，因為助人為快樂之本，他也說家中有長輩真的要小心，避免憾事。

▲▼待救護人員到場後，2人才互相道謝離開。（圖／民眾提供）

