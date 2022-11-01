女跪梨泰院淒喊「男友不在了」！她見老父哭斷腸鼻酸：不會再來這

▲有民眾重返梨泰院事故現場，目睹一名女子跪地哭喊「我男朋友不在了」。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發踩踏事故，根據最新統計，死亡人數已達到155人。事件發生後，許多民眾也返回現場哀悼致意，其中，有中國留學生更目睹一名女子趴在地上，一邊寫著對男友的思念，一邊哭喊「我男朋友不在了」，畫面令人揪心。

綜合陸媒報導，一名當時在場的中國留學生劉女表示，她在事發後和老公回到現場悼念，發現不少市民及罹難者家屬都帶著鮮花前來哀悼致意，整個街道彌漫哀戚氛圍，而在人群之中，一名年輕女子更是直接跪在地上哭喊「我男朋友不在了」，撕心裂肺的模樣讓她感到非常痛心。

劉女透露，除此之外，她還看到一名年約50多歲、疑似是當地高官的長者到場致意，不料過程中卻突然情緒失控，跌坐在地上痛哭，並不斷喊著「把兒子還給我！」這才知道他是罹難者的父親，種種畫面都讓劉女難以釋懷，直言自己以後可能不會再去梨泰院了。

根據《韓聯社》統計，梨泰院事故已造成55名男性和100名女性死亡。按年齡劃分，20多歲的有103人，其次是30多歲的31人，十幾歲的12人，40多歲的8人，50多歲的1人。其中，有分別來自伊朗、中國和俄羅斯等14個國家的26名外國人，在事故中死亡。

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