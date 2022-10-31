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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡政府花1600萬動員美議員挺台？　外交部駁斥：長期以來的作法

▲印太經濟架構啟動。（圖／達志影像／美聯社）

▲印太經濟架構啟動。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

針對有媒體宣稱政府找公關公司遊說美議員支持台灣加入印太經濟架構（IPEF），外交部表示，這是我國政府長期以來始終採用的作法，公關公司的角色主要在於適時提供觀察建議，以利我國政府能以更全面的角度推動對美工作，並批媒體移花接木、斷章取義，抹煞我駐美國代表處同仁的努力。

媒體報導，蔡政府在美國聘用多家政治公關公司，近半年來耗資近50萬美元，推動台灣加入美國印太經濟架構，但最終台灣並未如預期加入，根據美國司法部網站揭露，美參眾議員都是台灣透過華府公關公司動員遊說，不是主動表達對台灣的支持，是花錢找公關公司堆砌出來的。

對此，外交部說明，我國駐美國代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係相關工作，是我國政府長期以來始終採用的作法，並非任何單一政黨所獨有，對公關公司的聘用更一向符合美國法令規定，並依據我國對美工作實際需求與整體情勢相應調整，所需預算也經我國立法院進行完整且透明的監督，在相關法規的嚴格規範下，公關公司的角色主要在於適時提供觀察建議，以及協助擴大政務工作的觸角，以利我國政府能以更全面的角度推動對美工作。

外交部表示，在我國駐美國代表處的統籌與努力下，美國政、商、學界等跨黨派人士一向支持深化台美經貿關係，不僅美國聯邦參、眾議員近年來曾多次以提案或聯名致函方式，呼籲雙方簽署「雙邊貿易協定」（BTA），台美也透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「21世紀貿易倡議」、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，持續對話合作，累積深化台美雙邊經貿關係的正面動能，相關成果也讓國人有目共睹。

外交部再次強調，特定媒體近月來一再以我國駐美國代表處公關的聘用與任務交付等議題，針對在美國國會的各項正面進展，刻意以移花接木、斷章取義的手法，撰擬完全悖離事實的報導，不僅抹煞我駐美國代表處同仁的努力以及美國國會友人對我國的真誠友誼與堅定支持，更惡意杜撰情節誤導民眾的認知，外交部對這種作法表達嚴正譴責，同時也呼籲民眾切勿聽信這種刻意扭曲的報導。

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