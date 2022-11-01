吃麵找不到辣椒醬！他「掏出這罐」替代　網嚇壞：會生不如死

▲原PO想用辣椒水代替辣椒醬，遭網友奉勸別嘗試。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名網友日前到麵店吃麵時，想加辣但找不到辣椒醬，剛好隨身有攜帶一瓶辣椒水，於是腦洞大開，想用辣椒水代替辣椒醬，便拍照詢問網友可行嗎？沒想到有網友分享過去碰到辣椒水的經歷，「眼睛刺痛到不行像快瞎了」，急忙勸告千萬別嘗試。

該網友在「爆系知識家」發文表示，日前在麵店吃小吃時，找不到店家的辣椒醬，因此拿出隨身攜帶的辣椒水，拍照詢問網友「想請問辣椒水能吃嗎？有沒有人吃過或是被噴過。」疑惑如果沒機會用來自我防衛，是不是可以隨身攜帶搭配食物？他還曬出一張照片是他手拿著辣椒水，準備朝麵碗噴的動作。

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貼文一出網友紛紛分享各自「生不如死」的慘痛經歷勸阻，「我有自己噴過自己，那個眼睛刺痛到不行像快瞎了」、「老公曾經買回來後試噴，噴完後，我狂咳鼻涕止不住」、「辣椒水是濃縮的，被噴到的地方隔好幾天坐上去，皮膚碰到都還是辣的」。

也有專業網友說「理論上可以，防狼噴霧的辣度普遍在300萬度史高維爾指標左右，目前世界上最辣的卡羅萊納死神辣椒約160萬度」。

據了解，辣椒水成分是嗆辣、灼熱的辣椒素，「史高維爾指標」達300萬度以上，有的甚至添加「氯苯乙酮」和「氯苯丙二（月青）」，能刺激眼鼻與呼吸道。

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