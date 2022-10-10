跟騷法上路新北警受理186案　色保全傳猥褻字、盯梢前任都觸法

▲新北市婦幼隊呼籲被害人勿姑息跟蹤騷擾，勇敢報警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

《跟蹤騷擾防制法》6月上路迄今滿4個月，新北市警方受理跟騷案件186件，離譜行徑千奇百怪，其中有樓管保全從訪客名單姓名搜索臉書傳猥褻訊息；有男子隨機尾隨女子進電梯要臉書及Line；還有前男友盯梢求復合，新北警呼籲民眾遇騷擾可就近求助商家報警或隨身帶辣椒水防身。

新北市婦幼隊隊長林子翔表示，自6月1日《跟蹤騷擾防制法》上路後滿4個月，新北市共受理了186件跟騷案，一般關係的跟騷佔了109件（58.6%），家庭暴力跟騷佔了77件（41.4%），其中行為人以男性154人（82.8%）居多，被害人則以女性160人（86%）最多。

在受理的案子千奇百怪，其中竟有社區保全從訪客登記的名單內，記下正妹女業務姓名，進而用搜尋找到她的臉書，然後私訊極致猥褻的字句，表示看著臉書性感照片套弄洩慾，女業務看到驚嚇到警局報案提告。

還有長相甜美的OL，多次搭乘公司大樓電梯時，遇到噁男搭訕要求加Line及臉書，不但如此，還埋伏尾隨在她出沒的地點假裝巧遇，讓OL相當驚恐害怕，警方接獲報案後，查出男子身份後約談他到案並核發書面告誡書。

也有男女朋友分手多年，前男友不忘舊愛執意要求復合，多次尾隨前女友到公司，還在她家樓下盯哨，看她有沒有另結新歡，警方也依法受理；新北市婦幼隊呼籲，遇到跟騷的犯罪行為，千萬不要隱忍姑息，即便是已分手的男女朋友或是離異的夫妻，都符合跟騷法保護的範疇，除了立即報警外，可求助附近商家或隨身攜帶防狼噴霧自保。