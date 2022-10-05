苗栗男開賓士飛撞檳榔攤！持雙刀大鬧派出所…被辣椒水射臉痛爆

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮一名呂姓男子為毒品人口，昨(4日)傍晚5時36分許，呂男因懷疑遭某檳榔攤老闆監視、自覺對方有意加害於他，因此開著賓士轎車衝撞檳榔攤，隨後還竊走老闆機車奔往通霄派出所，並揮刀吆喝，當場遭現場警力以電擊槍、辣椒水強勢制伏，全案依毀損、竊盜、妨害公務等罪送辦。

▲呂男持刀大鬧通霄派出所。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方初步調查，呂男是轄區毒品人口，昨傍晚因懷疑一處檳榔攤老闆長期監視他、並且有意要加害他，呂男因此心生不滿，開著賓士轎車猛力衝撞檳榔攤，轎車當場爛毀，幸這起事故未釀成人員傷亡。

呂男在衝撞檳榔攤後，搶走老闆機車，先折返家中拿取2把刀，隨後一路奔往通霄派出所，情緒失控大聲咆哮、並意圖自殘。現場值班員警見到呂男情緒激動，且身上帶有雙刀，立即叫來警力武裝支援，警方手持盾牌、警棍、電擊槍一度與呂男展開對峙，但呂男苦勸不聽，還試圖向員警揮刀，警方再也無法忍讓，立即朝呂射擊電擊槍、並噴灑辣椒水，呂男當場倒地，遭警方強制壓制上銬。

警方指出，因呂男在被制伏情緒仍然十分激動，且辣椒水造成其嚴重不適，因此後續先救護就醫，後續再回所製作筆錄，釐清案情動機，全案依毀損、竊盜、妨害公務罪現行犯逮捕，後續將解送苗栗地檢署偵辦。

▼呂男遭警方射擊電擊槍、噴辣椒水後，痛苦倒地。（圖／記者蔡文淵翻攝）