電競之王冠軍賽激烈　校園組、社會組冠軍比一整天　喝霸虎BUFF提神喊「不會累」

▲「2022ETtoday電競之王」校園組、社會組前四強歷經數小時馬拉松對決，終於分出勝負。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

「2022ETtoday電競之王」總冠軍賽相當激烈，由《傳說對決》玩家都熟悉的芳小如及班尼分別擔任賽事的主持及賽評，有趣又專業的賽評替賽事增添看頭，校園組、社會組前四強歷經數小時馬拉松對決，終於分出勝負，校園組、社會組冠軍分別由「情場狠角色」及「別讓穩立不開心」拿下，並獲得三星電競顯示器及加碼獎金（3萬、5萬元），冠軍們直呼「好開心，一點都不會累」！

▲「2022ETtoday電競之王」總冠軍賽由《傳說對決》玩家都熟悉的芳小如及班尼分別擔任賽事的主持及賽評。

▲「情場狠角色」選手們賽前都喝了霸虎BUFF雙效能量飲料提神，直到比完賽精神還是很好。

這場賽事是電競之王與霸虎BUFF雙效能量飲料的合作，所有參賽者和主持人都可以豪飲霸虎BUFF雙效能量飲料。比賽過程激烈讓選手們很緊張，可以戰勝壓力就能拿出最好的表現脫穎而出，拿下校園組冠軍「情場狠角色」賽後接受採訪時表示「因為雙方實力差不多，過程中好幾度出現膠著戰況，第一局一度戰成平手，第二局陷入延長狀況，要打到最後一刻才知道結果」，面對壓力爆棚感，他們透露最後決勝的關鍵就是「有默契解決壓力」，「情場狠角色」的隊員經過長時間的練習培養出深厚默契，遇到壓力大的時候，大家會一起唱歌舒緩壓力，就能拿出好的表現，冠軍賽時「情場狠角色」不但維持超水準專注力，也戰勝壓力，最終以超過5千以上的大幅度經濟領先，在比賽時間12分鐘迅速拿下校園組冠軍。選手們透露賽前都喝了霸虎BUFF雙效能量飲料提神，直到比完賽精神還是很好。

▲社會組「別讓穩立不開心」都覺得霸虎BUFF雙效能量飲料很好喝，笑稱「喝了制裁都變準了」。

而社會組「別讓穩立不開心」拿到冠軍相當開心，透露這一個月的賽事中遇到很多強勁的對手，有些強隊都不看好他們，但是他們憑著自我要求高，居然堅持到最後拿到冠軍！「別讓穩立不開心」表示「冠軍賽時遇到幾次危機，讓他們很緊張，很怕一步錯，直接輸了」，很想贏就要多了解對手，因此他們一整天都沒有去吃飯，在現場研究對手的賽事狀況，擔心沒吃飯體力不足影響比賽，他們透露「快速補充能量」的方法，就是邊喝飲料看別人比賽「了解對手」，像是賽事現場提供的霸虎BUFF雙效能量飲料，喝了瞬間補充體力，「別讓穩立不開心」的組員都覺得這款飲料很好喝，笑稱「喝了制裁都變準了」，最後獲勝的關鍵就是「比賽的時候有抓到對手的失誤」，利用中路伊格的手長優勢贏得勝利，得到冠軍拿到獎金要一起吃燒肉慶祝。

▲BUFF雙效能量飲料可以幫助選手們提神加強戰鬥力，貼心的陪伴他們度過每個關鍵時刻。

霸虎BUFF雙效能量飲料希望能跟著台灣的電競選手們一起征戰世界，在國際上發光發熱，成為代表台灣的能量飲料。泰山表示，很早就注意到電競的蓬勃發展，進而選定全世界電玩的共通詞彙「BUFF」意指「增益的效果」作為品牌名，也希望承襲「BUFF」增強的概念，讓玩家體驗過霸虎BUFF雙效能量飲料後，提升技術火力全開，操作走位更犀利。這次在賽事中提供許多的霸虎BUFF雙效能量飲料給選手們喝，是因為成分內含牛磺酸、咖啡因和B群，喝起來很順口不會有很重的藥味，可以幫助選手們提神加強戰鬥力，貼心的陪伴他們度過每個關鍵時刻。

▲電競之王除了由素人組隊參加外，更邀請許多《傳說》知名實況主、主持人到場共襄盛舉（左起，瑞比、草莓甜心、小饅頭、芳小如、聶小倩）。