　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電競之王冠軍賽激烈　校園組、社會組冠軍比一整天　喝霸虎BUFF提神喊「不會累」

▲▼泰山電競之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲「2022ETtoday電競之王」校園組、社會組前四強歷經數小時馬拉松對決，終於分出勝負。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

「2022ETtoday電競之王」總冠軍賽相當激烈，由《傳說對決》玩家都熟悉的芳小如及班尼分別擔任賽事的主持及賽評，有趣又專業的賽評替賽事增添看頭，校園組、社會組前四強歷經數小時馬拉松對決，終於分出勝負，校園組、社會組冠軍分別由「情場狠角色」及「別讓穩立不開心」拿下，並獲得三星電競顯示器及加碼獎金（3萬、5萬元），冠軍們直呼「好開心，一點都不會累」！

▲▼泰山電競之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲「2022ETtoday電競之王」總冠軍賽由《傳說對決》玩家都熟悉的芳小如及班尼分別擔任賽事的主持及賽評。

▲▼泰山電競之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲「情場狠角色」選手們賽前都喝了霸虎BUFF雙效能量飲料提神，直到比完賽精神還是很好。

這場賽事是電競之王與霸虎BUFF雙效能量飲料的合作，所有參賽者和主持人都可以豪飲霸虎BUFF雙效能量飲料。比賽過程激烈讓選手們很緊張，可以戰勝壓力就能拿出最好的表現脫穎而出，拿下校園組冠軍「情場狠角色」賽後接受採訪時表示「因為雙方實力差不多，過程中好幾度出現膠著戰況，第一局一度戰成平手，第二局陷入延長狀況，要打到最後一刻才知道結果」，面對壓力爆棚感，他們透露最後決勝的關鍵就是「有默契解決壓力」，「情場狠角色」的隊員經過長時間的練習培養出深厚默契，遇到壓力大的時候，大家會一起唱歌舒緩壓力，就能拿出好的表現，冠軍賽時「情場狠角色」不但維持超水準專注力，也戰勝壓力，最終以超過5千以上的大幅度經濟領先，在比賽時間12分鐘迅速拿下校園組冠軍。選手們透露賽前都喝了霸虎BUFF雙效能量飲料提神，直到比完賽精神還是很好。

▲▼泰山電競之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲社會組「別讓穩立不開心」都覺得霸虎BUFF雙效能量飲料很好喝，笑稱「喝了制裁都變準了」。

而社會組「別讓穩立不開心」拿到冠軍相當開心，透露這一個月的賽事中遇到很多強勁的對手，有些強隊都不看好他們，但是他們憑著自我要求高，居然堅持到最後拿到冠軍！「別讓穩立不開心」表示「冠軍賽時遇到幾次危機，讓他們很緊張，很怕一步錯，直接輸了」，很想贏就要多了解對手，因此他們一整天都沒有去吃飯，在現場研究對手的賽事狀況，擔心沒吃飯體力不足影響比賽，他們透露「快速補充能量」的方法，就是邊喝飲料看別人比賽「了解對手」，像是賽事現場提供的霸虎BUFF雙效能量飲料，喝了瞬間補充體力，「別讓穩立不開心」的組員都覺得這款飲料很好喝，笑稱「喝了制裁都變準了」，最後獲勝的關鍵就是「比賽的時候有抓到對手的失誤」，利用中路伊格的手長優勢贏得勝利，得到冠軍拿到獎金要一起吃燒肉慶祝。

▲▼泰山電競之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲BUFF雙效能量飲料可以幫助選手們提神加強戰鬥力，貼心的陪伴他們度過每個關鍵時刻。

霸虎BUFF雙效能量飲料希望能跟著台灣的電競選手們一起征戰世界，在國際上發光發熱，成為代表台灣的能量飲料。泰山表示，很早就注意到電競的蓬勃發展，進而選定全世界電玩的共通詞彙「BUFF」意指「增益的效果」作為品牌名，也希望承襲「BUFF」增強的概念，讓玩家體驗過霸虎BUFF雙效能量飲料後，提升技術火力全開，操作走位更犀利。這次在賽事中提供許多的霸虎BUFF雙效能量飲料給選手們喝，是因為成分內含牛磺酸、咖啡因和B群，喝起來很順口不會有很重的藥味，可以幫助選手們提神加強戰鬥力，貼心的陪伴他們度過每個關鍵時刻。

▲▼泰山電競之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲電競之王除了由素人組隊參加外，更邀請許多《傳說》知名實況主、主持人到場共襄盛舉（左起，瑞比、草莓甜心、小饅頭、芳小如、聶小倩）。

ET快訊
每票最高4千！嘉義查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案
快訊／看診免掛號費涉賄選　新北密醫議員候選人收押
報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」
梨泰院慘案　他呼籲：請花1分鐘設定手機
澤倫斯基向美國「狂討軍援」　拜登發火了！嗆要懂心存感激
「腿斷了爸救救我」！他驚恐飛奔梨泰院　揹她跑數公里就醫
7男大玩換妻！　迷昏老婆互相交換
周末「冷空氣＋雨彈齊轟」　放晴時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2022電競之王出爐！傳說群星相聚表演賽嗨翻直播　新北市教育局力挺電競：積極推動人才培育

企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

【廣編】全球首創實體數位黃金問世　科技黃金精品打開元宇宙

電競之王冠軍賽激烈　校園組、社會組冠軍比一整天　喝霸虎BUFF提神喊「不會累」

【廣編】找到幸福的關鍵思維　找到屬於自己的幸福

【廣編】全國電子進駐微風南山　將3C多元體驗帶入時尚生活殿堂

網友教戰雙11攻略「看到優惠就快搶」必買品殺4折　整年極淨生活就買這一波

摩斯聯名Kitty、蛋黃哥！造型饅頭堡超療癒　新品咖哩薯條上市

每天限量百份！　速食店「1元玉米濃湯、1元QQ球」限時4周搶

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！　2大新服務、售價快看

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

【廣編】全球首創實體數位黃金問世　科技黃金精品打開元宇宙

電競之王冠軍賽激烈　校園組、社會組冠軍比一整天　喝霸虎BUFF提神喊「不會累」

【廣編】找到幸福的關鍵思維　找到屬於自己的幸福

【廣編】全國電子進駐微風南山　將3C多元體驗帶入時尚生活殿堂

網友教戰雙11攻略「看到優惠就快搶」必買品殺4折　整年極淨生活就買這一波

摩斯聯名Kitty、蛋黃哥！造型饅頭堡超療癒　新品咖哩薯條上市

每天限量百份！　速食店「1元玉米濃湯、1元QQ球」限時4周搶

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！　2大新服務、售價快看

星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包

動漫迷必追！火影忍者特展聖誕節登場　還原動畫8大場景搶先看

汐止交流道驚險走山　地調所：連日豪大雨＋順向坡造成崩落

台幣優利存款大車拚！　存10萬3個月賺2000元利息

義大公布跨年煙火秀999秒　推「跨年星光宵夜」票價200元起

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠　營養師示警：5類人最缺

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」　求救沒人理

每票最高4千！嘉義梅山鄉查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案

比討論劇情更討厭！「看電影最怒地雷」影迷點名1事：寧可坐最後排

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

消費熱門新聞

超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

foodpanda「11月優超殺惠碼」快收！

今天衝了！超商咖啡限時「買7送7」

台灣業者與NASA共同研發！睡眠問題靠「它」一併解決

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！

要搶買1送1！速食店激省優惠券快收

速食店「烤雞下殺79折」爽吃1個月

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

寶可夢悠遊卡全新3D大師球　開放11天限時預購

摩斯聯名Kitty、蛋黃哥！新品咖哩薯條上市

好市多2022黑色購物節時間曝光！

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

更多熱門

關鍵字：

2022電競之王、泰山霸虎、傳說對決

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面