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超商獨家「COLD STONE新口味」！加滿珍珠超欠吃　免費送傳說虛寶序號

▲▼7-11開賣COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

愛玩傳說的人快看過來！現在只要至超商購買COLD STONE全品項滿100元，即可免費獲得限量「傳說對決虛寶序號」1組，單筆消費最高可獲得5組序號，且該超商也推出COLD STONE新口味，香濃的錫蘭奶茶冰淇淋搭配Q彈黑糖珍珠，絕對會吃到停不下來。

歡慶傳說對決6周年，即日起至10/31前，只要至7-11複合店「COLD STONE專區」全品項消費滿100元，即可獲得傳說對決虛寶序號1組，單筆消費最高可獲得5組序號，限量20000組，送完為止。

▲▼7-11開賣COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲「厚奶茶蹦珍珠」吃得到香濃的錫蘭奶茶冰淇淋搭配Q彈黑糖珍珠。

▲▼7-11開賣COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲現在至7-11 COLD STONE專區消費滿100元即可免費獲得傳說對決虛寶序號1組。

而7-11複合店「COLD STONE專區」也推出全新「厚奶茶蹦珍珠」口味，主打超濃厚奶茶風味，嚴選斯蘭卡紅茶製成的錫蘭奶茶冰淇淋，配上滿滿的Q彈黑糖珍珠以及底下脆脆的餅乾，每一口都充滿幸福感。

▲▼萬波「好濃芋」芋頭系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波芋頭系列回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」秋冬限定「芋頭系列」回來了，這次特意選用大甲芋頭製成綿密芋泥後搭配濃醇鮮奶，有招牌「芋頭鮮奶」、加了Q彈波霸的「芋頭波霸鮮奶」共2款選擇，大口喝奶香、芋香十足，還有芋頭顆粒口感，罪惡滿分，即日起於全門市上市，且除冷飲外，也提供溫熱飲。

▲▼萬波「好濃芋」芋頭系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲咀嚼控必喝芋頭鮮奶搭配Q彈波霸。

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