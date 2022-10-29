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心疼故宮國寶毀損　朱立倫批「世界級笑話」：民進黨政府一定要負責

▲▼朱立倫出席謝國樑後援總會成立大會 。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席謝國樑後援總會成立大會 。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳以信昨揭發，故宮博物院有3件國寶級文物受損，經故宮院長吳密察事後予以證實。對此，國民黨主席朱立倫今（29）日批實在不敢相信，重要的國寶在故宮居然可以發生這樣的事，「這實在是世界級的大笑話！」要求民進黨政府一定要負起責任，一定要究責到底。

朱立倫表示，此事會造成所有民眾對於國寶由故宮來保管，真的是會覺得沒有信心，且民進黨政府一定要負起責任，一定要究責到底，否則全世界都最重要的珍寶，交給這一群疏忽的人，「哪知道哪一天又要打破哪一個國寶？」

朱立倫批評，「民進黨政府對於故宮實在太不用心了！」而對於戰爭期間的移轉，以及故宮的編制、故宮的層級，都要改變，「民進黨有沒有心真正看待故宮？有沒有心真正珍惜我們中華文化的瑰寶？」

此外，媒體問及宜蘭縣長林姿妙涉貪一事，朱立倫回應稱，林姿妙是實實在在、清清白白、認真做事的「最好的媽媽縣長」，但卻受到民進黨司法打壓，所以今天跟新北市長侯友宜一起來挺她，相信選民一定會用選票來還她公道。朱並指出，包括基隆市長候選人謝國樑在內，民進黨這次選戰用了很多抹黑，相信選民一定會用選票來還公道。

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