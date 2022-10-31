快訊／打破價值25億3國寶瓷器　藍天聯盟下午故宮抗議求真相

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立委陳以信28日於立法院國是論壇中表示，去年2月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破3件價值25億元國寶級瓷器，而故宮院長吳密察卻下令「不典藏、不舉報」引一陣軒然大波。對此，藍天行動聯盟表示，今（31日）下午3點半，將出動30人前往故宮抗議，要求故宮公開真相。對此，轄區警方表示，將會派出優勢警力戒護。

陳以信說，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將綠彩龍紋碗移出庫房的過程中不慎將此碗摔破，事發之後相關人員立即向院長吳密察報告，但吳密察卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口，將所有的相關文件用最高密件的方式來處理，以免留下任何的證據。

陳以信認為，故宮摔破國寶或許不是故意，但是事後意圖隱匿就是故意，摔破國寶有行政疏失的責任，但故宮意圖欺瞞國人就有嚴重的政治責任。

▼故宮「清 乾隆 青花花卉盤」破損情形。（圖／故宮提供）

故宮聲明說，故宮器物處瓷器科人員在去年2月3日、今年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；今年5月19日，因人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。

據了解，每周一為故宮休館日；藍天行動聯盟表示，今（31日）下午3點半將集結30名人員前往抗議，要求故宮公開真相，對此，轄區警方將調度約30名優勢警力前往，維護現場秩序與安全。