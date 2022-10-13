獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

▲北科大校長王錫福（右）頒發鄭文燦（中）北科大首位榮譽傑出校友。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北科技大學今（13日）頒發創校111年來第一位榮譽傑出校友予桃園市長鄭文燦，表彰其對校務發展的卓著貢獻，鄭文燦表示，北科大雖然校地只有9公頃，但是單位知識產量密度很高，對台灣經濟貢獻大，而當年考高中與五專時，雖有考上台北工專（北科大前身），當年選擇就讀建中，今天獲頒北科大首位榮譽傑出校友，算是沒有緣分後的圓滿結局，希望北科大和台灣一起成長。

北科大除頒發創校以來第一位榮譽傑出校友給予鄭文燦，今天為「世雄感恩演藝廳」揭牌，包括捐贈該演藝廳的台唐工業董事長王世雄、總統府資政顏志發、技職司長楊玉惠、北科大校友會全國總會總會長張水美、友達董事長彭双浪等人出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北科大今天舉行「世雄感恩演藝廳」揭牌，台唐工業董事長王世雄（右二）與家人一同出席。（圖／記者許敏溶攝）

北科大校長王錫福指出，鄭文燦一手促成桃園農工改隸北科大，開創國內技職教育史上科大合併高職首例，推動北科附工校園建設，力助北科大成立桃園資財EMBA班，更推動桃園市府與北科大合作設立智慧與綠能基地、邀請北科大進駐虎頭山創新園區，服務「亞洲・矽谷」與大桃園地區產業，讓北科大培育人才的範疇更深更廣，可以說比北科大的校友還像校友。

王錫福也透露，本來要去年畢業典禮就要頒贈榮譽傑出校友給鄭文燦，但因為疫情關係一直拖到現在，鄭文燦獲頒榮譽傑出校友後也表示，北科大的單位知識產量密度很高，對台灣經濟貢獻大，而當年在考高中與五專時，同時考上台北工專與建中，後來選擇就讀建中，今天獲頒北科大榮譽傑出校友，算是沒有緣分後的圓滿結局，希望北科大和台灣一起成長，尤其是永續發展與氣候變遷帶來的挑戰。