有機耕作全國第3！台東有機結合慢經濟　打造專屬農業品牌

▲「Taitung Organic台東 我給你嗑！」活動，在鐵花新聚落壓軸登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為推廣台東有機農業與天然好產品，台東縣政府以「Taitung Organic台東 我給你嗑！」為主題，舉辦2022台東有機農產展售推廣活動，29、30日一連兩天在台東鐵花新聚落壓軸登場，結合最夯的休閒野營風格，展開一場有機與友善農產品的自然探索之旅。

活動現場計有31家慢食星等餐廳與30攤有機友善農產品，還有身懷絕技的有機職人，講授多元食農教育課程，縣長饒慶鈴表示，積極打造專屬台東農業品牌與慢經濟，也歡迎大家透過聽、觸、視、味、嗅的體驗，感受台東最純淨天然的農業品牌魅力。

▲現場計有31家慢食星等餐廳與30攤有機友善農產品。

饒慶鈴表示，4年來致力推行安全無毒且兼顧環境永續的有機農業，打造專屬台東的藍海策略，推行安全無毒且兼顧環境永續的有機農業，縣內有機驗證及友善耕作面積突破2,000公頃，全國面積排名第3，農戶數超過800戶，感謝堅持奮鬥的農友，共同守護家鄉生態平衡和永續發展。

為了讓農民能安心從事有機農業，不必擔心後端通路，農業處積極開拓有機農業行銷通路，藉由一系列不同活動，開拓族群通路，同時善用社群力量，邀請KOL為台東有機代言，增加有機農業曝光度。此外為增加台東有機農產品銷售量，發揮創意並首度辦理「有機線上料理大賽」，邀請全台喜愛烹飪民眾以台東有機農特產品入菜，首次舉辦吸引30件作品參賽、10月份與知名連鎖餐廳拾穗、天香回味推出獨家餐點，讓台東優質的有機產品獲得更多人的關注。饒慶鈴並頒獎線上料理大賽10位得獎者。

縣府農業處說明，今年以「Taitung Organic 台東 我給你嗑！」為主題，首先在3月與宜蘭縣政府合作，在綠色博覽會打造「台東良城集蒔館」，緊接著在7月於新竹巨城以「吃有機x養好肌」活動，由專業健身教練指導如何健康飲食並養出好肌肉，10月在台北心中山線形公園辦理第3場「養生X有機」活動，與台北知名養生火鍋天香回味以及法式餐廳拾穗Bakery & Kitchen串連，運用台東有機食材打造新菜單締造通路。

▲縣長饒慶鈴頒獎線上料理大賽10位得獎者。

農業處長許家豪指出，最終場以「休閒X有機」主題，與台東「089有機友善農夫市集」合作共同營造野營活動風格，推出野營食材套票組，內容包含新鮮烤物組、有機紅烏龍茶、有機水果等皆由「089有機友善農夫市集」農民提供，讓消費者品嚐到最新鮮、最道地的農產品。活動現場同時邀請「有機線上料理大賽」10位得獎者來台東享受「休閒X有機」嘉年華，此次參賽的30位選手均發揮巧思，運用台東有機農產品烹煮出創意料理，期盼藉由選手的創意菜單，增加台東有機農產品買氣。

此次有機農業行銷活動結合2年1度的慢食評鑑頒獎典禮，現場計有31家慢食星等餐廳與30攤有機友善農產品，民眾不僅能購買優質有機農產品，同時可享受優質慢食餐廳料理。活動現場也推出「好嗑袋回家」限量抽抽樂，只要在台東有機攤位消費滿100元即可獲得一點，累積5點便可參加抽抽樂乙次，有機會抽到「Taitung Organic」紀念帆布包及精美好禮，數量有限，送完為止。