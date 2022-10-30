▲Taitung Organic 台東 我給你嗑!10/29-30壓軸登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，舉辦2022台東有機農產展售推廣活動，29、30日一連2天在台東鐵花新聚落壓軸登場，結合最夯的休閒野營風格，展開一場有機與友善農產品的自然探索之旅，現場計有31家慢食星等餐廳與30攤有機友善農產品，還有身懷絕技的有機職人，講授多元食農教育課程。

縣府農業處說明，今年以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，首先在3月與宜蘭縣政府合作，在綠色博覽會打造「台東良城集蒔館」，緊接著在7月於新竹巨城以「吃有機x養好肌」活動，由專業健身教練指導如何健康飲食並養出好肌肉，10月在台北心中山線形公園辦理第3場「養生X有機」活動，與台北知名養生火鍋天香回味以及法式餐廳拾穗Bakery & Kitchen串連，運用台東有機食材打造新菜單締造通路。

農業處長許家豪指出，最終場以「休閒X有機」主題，與台東「089有機友善農夫市集」合作共同營造野營活動風格，推出野營食材套票組，內容包含新鮮烤物組、有機紅烏龍茶、有機水果等皆由「089有機友善農夫市集」農民提供，讓消費者品嚐到最新鮮、最道地的農產品。活動現場同時邀請「有機線上料理大賽」10位得獎者來台東享受「休閒X有機」嘉年華，此次參賽的30位選手均發揮巧思，運用台東有機農產品烹煮出創意料理，期盼藉由選手的創意菜單，增加台東有機農產品買氣。

此次有機農業行銷活動結合2年1度的慢食評鑑頒獎典禮，現場計有31家慢食星等餐廳與30攤有機友善農產品，民眾不僅能購買優質有機農產品，同時可享受優質慢食餐廳料理。