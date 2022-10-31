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「中國女首富」定居美國！辭任龍湖地產董座　股價大跌40%

▲▼中國女首富辭職。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲中國女首富辭職。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

昔日「中國女首富」吳亞軍近日辭任龍湖集團董事會主席，由該集團「80後」執行董事及首席執行官陳序平獲委任為董事會主席。受消息拖累，31日早盤，港股龍湖集團的股價就一瀉千里，開盤低開近15%之後，盤中一度暴跌超40%，創下歷史最大單日跌幅。據《中國董事局網》報導，吳亞軍將陪雙胞胎兒子，定居美國。

綜合陸媒報導，今年58歲的吳亞軍有一個女兒和一對雙胞胎兒子。和前夫所生的女兒，繼承了龍湖集團43.98%的股份。兩個兒子則是她在美國所生，孩子父親不詳。

10月28日晚間，龍湖集團發佈人事變動公告。公告顯示，吳亞軍因個人年齡及身體原因而呈請辭任公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員、環境、社會及管治委員會委員、投資委員會委員及公司授權代表，並獲委任為公司戰略發展顧問，自2022年10月28日生效。

報導稱，吳亞軍近來身體欠佳，處於休養狀態，眼睛也不大好。接任吳亞軍的陳序平也是龍湖的老員工。資料顯示，陳序平現年40歲，於2008年畢業於清華大學土木工程專業，取得碩士學位，並於同年加入龍湖，歷任工程經理、項目經理、地區公司總經理及集團地產航道總經理。2021年8月，陳序平獲委任為公司執行董事及公司投資委員會委員，後於2022年3月1日擔任公司首席執行官。

1964年出生於重慶的吳亞軍，於1984年畢業於西北工業大學，涉足房地產之前，曾在大陸國營儀錶廠從事過機械工程師，此後，成為建設部城建司及重慶市建委主辦的一家報紙的記者。

1993年成吳亞軍事業的轉折點和起點，這一年，吳亞軍成立重慶佳辰經濟發展有限公司，並擔任公司董事長。 1995年6月，她創建重慶中建科置業有限公司，不久，更名為重慶龍湖地產發展有限公司。

▲▼中國女首富辭職 。（圖／翻攝自微博）

▲吳亞軍陪雙胞胎兒子定居美國。（圖／翻攝自中國董事局網）

龍湖地產成立的當年，吳亞軍在重慶開發自己的第一個地產項目龍湖南苑，此後的10年（到2005年），龍湖成為重慶乃至整個大陸西南地區首家銷售額突破20億元的房企（人民幣，下同），並開啟擴張之路。2007年，龍湖地產銷售額突破100億元，躋身大陸一線房企的行列，並於2009年11月底在香港成功上市。

吳亞軍日後的財富之路就此開啟，並於2017年，龍湖突破千億銷售規模。隨著龍湖集團的發展，吳亞軍也數次登上胡潤中國女富豪榜首位。早年間，吳亞軍與丈夫蔡奎離婚時分給對方超 200億港元資產，還因此備受公眾關注。

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