買飲料「環保杯用借的」　明年起連鎖門市借用服務須達5%

▲環保署今公布「循環（外借）杯良好服務指引」。（圖／環保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

買飲料忘了自備環保杯，現在還可以借用循環杯，為化解民眾對循環杯的衛生疑慮，環保署今天（31日）發布「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗等進行規範，提供業者參考，並規定明年起，連鎖便利商店和速食店至少有5%門市提供循環杯借用服務。

環保署指出，循環杯就像餐廳內用餐具一樣，民眾若忘了自備環保杯，也可以外借杯子，享用完飲料後再歸還，為減少民眾衛生疑慮，訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，包含押金需提供多元支付方式、提供3日歸還期限，品保品管以及清洗規範與宣傳等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署表示，今年4月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，從今年7月起推行自備飲料杯優惠5元措施，飲料杯自備率由過去的6%提升至16%，有效減少了一次用飲料杯的用量；未來民眾若忘了自備飲料杯，也可以免費借用，但需支付少許押金。

依據環保署規定，明年起連鎖便利商店及連鎖速食店，至少要有5%的門市提供循環杯借用服務，民眾借用循環杯時，不須支付或只須支付少許的押金，即可免費借用；營業場所也須標示「免費借用循環杯」，每字邊長至少五公分。

因應法規上路，各商家應於112年1月1日起將點位公布於官網供民眾查詢，目前已有7-ELEVEN及全家便利商店，提前將點位公布於app中，民眾可下載查詢。





▲環保署今公布「循環（外借）杯良好服務指引」。（圖／環保署提供）