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環保署Podcast今起上線　孩童聽「三隻小豬」培養環保知識

記者許敏溶／台北報導

為了加速網路廣播（Podcast）進展，環保署今（4日）宣布，設立「聽故事愛環境」環境教育網路廣播頻道，並從今天起每兩週的週二，在目前國人經常收聽的網路廣播頻道主要平台（Apple Podcasts、Google Podcasts、Sound on、Spotify、KKBOX）播放，將歷年環境教育繪本徵選特色議題繪本，透過說故事方式，培養幼兒及低年級學習環境保護知識，讓環境教育往下扎根。

數位化時代，3C產品產以成為生活中一部份，而研究顯示，聽知覺是由而大腦發展理解力和語言表達關鍵，加上近幾年因為疫情關係，線上說故事陪伴著許多孩童在家的防疫生活，環保署為加速網路廣播（Podcast）進展，今天舉行記者會，宣布設立「聽故事愛環境」網路廣播頻道，並從今天起的每兩週的週二播放。

▲▼環保署Podcast「聽故事愛環境」今天上線，培養孩童環保知識。（圖／記者許敏溶攝）

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▲環保署Podcast「聽故事愛環境」今天起開始上線，透過說故事方式，培養孩童環保知識。（圖／記者許敏溶攝）

環保署統計處長劉宗勇表示，環保署以109到110年地方環保局選拔的全國優良環境教育繪本書籍為主，結合Podcast隨選隨聽的方便性與自主性，製作「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目，111年每兩週週二上架1集，共計5集，每集內容除了繪本故事演說外，還編撰「給大朋友的專業知識補給站」單元，內容包含環境知識補給站、援助繪本電子書等，可作為幼教老師進行環境教育教學課程輔助工具。

劉宗勇舉例說，「聽故事愛環境」結合環保署政策議題，繪本故事以主題式分類，包括「惜食、愛水、減塑、自然保育、綠能淨空」等五個議題，例如今天上線繪本故事是「不塑小豬pk塑料怪」，故事改編自三隻小豬，用小豬的個性對照減塑不同方式，讓聽眾及讀者瞭解減塑的重要性。 

▲▼環保署Podcast「聽故事愛環境」今天上線，培養孩童環保知識。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署Podcast「聽故事愛環境」今天起上線，透過說故事培養孩童環保知識。（圖／記者許敏溶攝）

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關鍵字：

環保署Podcast環保知識聽故事愛環境

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