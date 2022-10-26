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2050淨零轉型遭質疑　環保署：目標不變「不能讓太多人受傷害」

▲▼環保署長張子敬（左）、國發會副委員高仙桂（右）到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署長張子敬（左）、國發會副委員高仙桂（右）今天到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院前院長李遠哲日前接受媒體訪問時，批評總統蔡英文「2050淨零轉型」做不到，引發立委關注，環保署長張子敬今（26日）在立院表示，2050淨零排放目標不變，政府相關單位已經提出12大戰略，今年底會提出2030年的階段目標，但減碳要公正轉型，不能讓很多人受到傷害，環保署也會每5年檢討一次。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署署長張子敬等單位，針對「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」進行專題報告並備質詢。

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國民黨籍立委張育美在質詢時提及，日前李遠哲受訪時，批評總統蔡英文「2050淨零轉型」做不到，還爆料說，蔡英文稱能源政策「2024年後就不是她的事」，質疑環保署在溫室氣體第一階段在2020年減量2%目標未達成，而且2030年中期減碳目標至今為公布。

張子敬坦言，2020年減量2%目標的確未達成，只有1.8%，但是今年3月30日發布「台灣2050淨零排放路徑」，同時細分12項關鍵戰略，各部會已據此展開公眾溝通對話，預計今年底就會提出2030年的目標，但減碳要有公正轉型，不能讓很多人受到傷害，所以會每5年會檢討一次。

至於2050年淨零排放目標，張子敬重申，目前目標不變，但因為每一個國家擁有資源與國情不同，政府現在的策略，就是在2030年前利用既有技術盡量最大化，2030年後，除自己開展新技術，還要運用先進國家開發的新技術，台灣就有機會達得到目標。

民進黨籍立委蘇巧慧在質詢時，詢問有關市區電動公車普及率問題，交通部次長陳彥伯則表示，會朝2030年全面電動車化目標邁進，而今年目標是1400輛領牌，截至目前已經有1059輛領牌後掛牌，但已經核發1900輛牌照，會提醒相關單位盡快掛牌，有信心在今年底達成1400輛目標，預計明年目標提高為2300輛、2024年為3300輛、2025年為4600輛。
 

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