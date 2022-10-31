無視梨泰院慘劇！醫曝「最冷血一幕」　年輕人嗨：去弘大喝酒續攤

▲南韓首爾梨泰院29日發生慘案，現場救護車鳴笛聲四起。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日爆發「踩踏慘劇」，目前已上修至154人死亡。某名自稱在某國立醫院擔任醫師的網友透露，其實當時他距離事發地點不遠，聽聞悲劇爆發後他急忙趕往現場協助進行CPR，不過此刻他卻見到人性最冷血的一幕，其中還有愛看熱鬧的年輕人對身旁朋友表示，「乾脆我們去弘大續攤喝個夠吧！」

根據韓媒《朝鮮日報》，某名自稱在國立醫院擔任醫師的網友昨（30）日以在匿名網路論壇「Blind」上發文，透露他在事發現場目睹最恐怖的一幕，他表示，「29日晚間我在距梨泰院不遠處，聽聞悲劇消息後想說我能不能幫上忙，趕往現場數十公尺處，就聽到前方救護車鳴笛聲、以及響徹雲霄的哀嚎聲。」

該名網友透露，光是用肉眼就能看到躺在地上死傷者的狀況非常悽慘。他感嘆，「這不是我範圍內所能救的啊！」

他認為，現場最驚悚、最為冷血的一幕該屬於那些「愛湊熱鬧的人」。他表示，「等到將患者們送上救護車後，我在一旁稍微休息，之後因為要再度進行CPR才跑到救護車後方喝口水，沒想到聽到某位20多歲的年輕人喊道，『啊X（韓語感嘆詞、甚至是屬於帶有輕蔑意味的髒話）～要不要乾脆去弘大繼續喝？』，我不禁嚇得直打寒顫，他真的還算是人嗎？」

該名網友表示這輩子應該難以忘懷梨泰院的慘劇，「不管再怎麼進行PCR還是無法讓對方恢復脈搏和心跳，正當我感嘆自己是無能的醫師時，竟然有人能在死亡悲劇前毫無知覺，甚至還在計劃下一個續攤喝酒的地點。」