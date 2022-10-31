▲▼東森國際獨立董事陳甦彰　當選彰化師大傑出校友

▲陳甦彰教授接受彰化師大校友總會祝賀。

圖、文／彰化師大提供

彰化師大日前於校慶辦理第十八屆傑出校友頒獎活動。現任東森國際公司獨立董事及澎湖科大教授陳甦彰，由於在學術專業領域表現優異，入選四位學術類傑出校友之一。由彰化師大陳明飛校長親自頒發獎座及獎牌，以光懋績，並勵後學。

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▲彰化師大校長陳明飛親自頒發傑出校友獎座給教授陳甦彰。

陳甦彰教授在得獎感言中特別感謝東森集團王令麟總裁，讓他能夠追隨王總裁在企業及國會工作十多年，並在其鼓勵及支持下在彰化師大進修取得博士學位。此外，陳甦彰教授也感謝東森集團在澎湖科大行銷與物流管理系設置清寒學生獎助學金，以幫助無法從政府部門取得資源之經濟弱勢家境清寒學生，藉由該獎助學金的挹注，鼓勵其克服生活困境，努力向學。自108年設置以來，共有該系學生46人次提出申請，經獎助學金委員會審議後共有41人次通過申請，累計發出金額已達148萬元，對這些經濟弱勢家境清寒學生生活及學業上幫助甚大。

▲陳甦彰發表得獎感言，特別感謝東森集團總裁王令麟及指導教授蕭錫錡。

陳甦彰教授說他也很感謝在澎湖科大歷任校長提攜下，擔任過系科主任、主任秘書、技研處處長、教務長等職務，並在指導教授蕭錫錡指導下，承接多年次科技部計畫及獲得科技部、教育部獎勵特殊優秀人才，並兩度當選該校教學優良教師及輔導績優導師，才能在澎湖縣彰化師大校友會吳朝進理事長及洪嬡慧前理事長的大力推薦下，獲得彰化師大傑出校友遴選委員會的遴薦下當選該校傑出校友。