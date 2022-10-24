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東森寵物「毛骨力」熱銷萬人購買　委託臺大功效驗證讓飼主更安心

▲▼ 臺大東森生技產學高峰會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森寵物推出「毛骨力」，並委託臺大做產品功效驗證，是雙方合作的第一個寵物保健品。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

照顧毛小孩的健康從平日做起，隨著「寵物保健」觀念興起，市場出現各種專為牠們設計的保健品，其中東森寵物推出「毛骨力」，21日在臺大東森生技產學高峰會上進行研討發表，不僅是與臺大合作的第一個行動營養複方保健品，也委託臺大做產品功效驗證讓飼主安心，2月份上市以來已熱銷2萬組，10/26起陸續於全家便利商店上架開賣，將優質產品推廣給更多飼主。

上了年紀的毛小孩，就像人一樣，因為老化造成生理機能退化，容易出現各種健康問題，例如退化性骨關節炎，就是年老貓、狗普遍常見的關節疾病。在臺大東森生技產學高峰會上，臺大臨床動物醫學研究所副教授劉以立分享，臨床診斷上，飼主平日觀察非常重要，像是發現犬貓走路跛行、上下樓梯困難、站姿改變等，經問診確定毛孩關節有問題後，除了以藥物或其他方式給予治療，也會評估毛孩是否適合使用保健品，一同搭配來改善症狀，但至少要1個月才會有效果顯現。

▲▼ 臺大東森生技產學高峰會 , 臺大臨床動物醫學研究所劉以立副教授 。（圖／記者徐文彬攝）

▲臺大臨床動物醫學研究所副教授劉以立表示，期待東森與臺大產學合作量，透過科學數據驗證「毛骨力」產品功效。（圖／記者徐文彬攝）

市售寵物保健品中，東森寵物推出全齡犬貓適用的「毛骨力」，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺，以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，一上市即熱銷，不僅獲得國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，在東森和臺大產學合作之下，更讓飼主放心給毛小孩食用，劉以立說，「透過科學數據以及臺大學術研究的能量，來驗證產品的功效性，很期待後續研究結果。」

東森寵物顧問林禧芬則是建議，除了配合獸醫師為毛小孩診斷治療，藉由保健品補充來加強輔助，可以舒緩毛小孩關節發炎反應，而比起單方，挑選複方的好處在於營養涵蓋面向廣，「毛骨力」不只有龜鹿漢方，還容納所有市面上有文獻報告的一些主要關鍵元素，如同人吃綜合維他命一樣，把不同原料的優點綜合在一起後，能夠更全方位照顧到寵物需求，是獲得市場廣大迴響的一大原因。

除了研發「毛骨力」顧好毛小孩的關節保養，東森寵物雲也投入動物行動醫療服務，捐贈臺大一輛動物義診車，讓更多動物得到醫療照護，劉以立表示，感謝東森集團與臺大獸醫學院院長、教授們，共同促成全台第一輛動物行動醫療車，對於學生實習、教學研究與偏鄉服務有很大幫助，未來也將用於野生動物的醫療及緊急救援。

▲▼第19屆國家品牌玉山獎東森集團大放異彩，一舉拿下18個獎項，成為參賽公司中的最大贏家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森寵物風光奪下2022國家品牌玉山獎「傑出企業獎」，並以旗下多項產品毛骨力、蕾曼芙洗毛精系列、紐沛犬貓專用 Dr. 好骨力、紐沛犬貓專用益生好罩／免疫益生菌榮獲「最佳產品獎」。（圖／記者湯興漢攝）

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