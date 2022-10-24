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東森「鋅C望」攜手大江前進全家　疫情下守護健康新生活

▲▼ 臺大東森生技產學高峰會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團與大江生醫共同研發推出「鋅C望」保健品，紫色包裝、小小一包3公克，含有維生素C和鋅兩大營養素，在疫情中守護民眾健康。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠疫情催化大眾對於自我健康防護的重視，尤其為強化免疫，近年相關保健食品的市場銷售明顯提升，21日在臺大東森生技產學高峰會上，特別針對東森集團和大江生醫聯手推出的「鋅C望」保健品進行研討發表，其中提到多項研究報告證實能有效提升自體免疫力，大江生醫營運長陳彥任更指出，「無論從銷量或使用者反應來看，這是目前大江在做免疫保健品上，非常成功的一項產品」，預計10/26起陸續於全家便利商店上架販售。

在全球遭受新冠疫情肆虐近三年來，無論是基礎保健食品或日常加強自我保健的分類機能保健食品，民眾需求都日益提高，東森從市場觀察與會員大數據分析，看到一般消費大眾及許多熟齡族的生活需要，因此致力於研發最好的保健品、美妝保養品，甚至是寵物保健食品等，推出自營多元產品來滿足生活所需。除了與臺大產學合作，也攜手國內生技大廠如大江生醫，將生技研發的能量轉換為最好的產品，並由「東森嚴選」把關品質，秉持人證物證科學做見證，先在內部成立百人團隊試用後，有效才敢推出。

▲▼ 臺大東森生技產學高峰會, 大江生醫集團陳彥任營運長,臺灣大學食品科學博士郭心羽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲大江生醫營運長陳彥任（左）、大江生醫集團的博士郭心羽（右）在臺大東森生技產學高峰會針對「鋅C望」保健品配方進行發表。

在疫情延燒影響民眾生活的情況下，東森在保健品領域持續精進升級，與大江生醫聯手推出「鋅C望」保健品，讓身體多一道防護。陳彥任表示，早在COVID-19開始爆發時，就與東森有共識，希望儘快推出有助提升免疫力的保健品，守護民眾健康，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引，以及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文，皆提到維生素C加鋅可以強化免疫系統，因此做為產品配方著手研發，並搭配大江生醫耗時約三年、人體驗證可修復肺部細胞的紫花香茅萃取物，在疫情猖獗之下，相信是能夠提升身體防禦力的保健產品。

▲▼ 臺大東森生技產學高峰會, 東森集團王令麟總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟指出，東森與大江共同推出「鋅C望」對於人體營養攝取有大大提升效果。

東森集團總裁王令麟指出，近年因為COVID-19疫情關係，保健食品市場大概成長10%，從2018年500億，至去年已經達到650億，在預防重於治療的觀念下，民眾對於健康保健普遍具有一定的常識和知識水平，而在身體免疫力方面，根據醫學報告，多補充維他命C、鋅，能幫助人體加強免疫系統，在醫師和學界建議下，東森與大江共同推出「鋅C望」，一包3公克就含有兩大營養素，由於平日飲食一天不可能吃到10顆蚵仔和6顆檸檬這麼多，保健品對於營養攝取有大大提升和加分效果。

大江生醫產品設計師、同時是台大食品科學博士的郭心羽，在臺大東森生技產學高峰會以多項研究報告提到，「鋅C望」加入紫花香茅萃取物專利原料，可深入養肺、增強免疫，讓身為業界代表的陳彥任對於「鋅C望」的保健效果更有自信。「鋅C望」目前在東森購物網平台獨家販售，為了推薦給更多消費者，將再新增一銷售通路，10/26起陸續於全家便利商店上架，更方便隨時購買，在後疫情時代，時時刻刻守護全家人的健康。

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