萬聖節「2生肖」別扮鬼！專家警告「易卡陰」：小心衰整年

▲許多民眾會在萬聖節喬裝成有趣的模樣。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（31）天是一年一度的萬聖節，不少民眾會喬扮成有趣、鬼怪的角色，藉此感受一下節日氣氛。不過，命理專家楊登嵙提醒民眾，生肖屬「虎」及「猴」者，因今年犯太歲，若喬裝成骷髏人、魔鬼等，容易被邪靈干擾，處理不好恐衰一整年；此外，有6種人也應避免此舉。

有些民眾喜歡在萬聖節「扮鬼」，對此，命理專家楊登嵙提醒，大病未癒者、運勢不佳者、印堂發黑者、睡眠不足者、飲酒人士以及孕婦等族群，都不建議在萬聖節打扮成骷髏人或魔鬼，因為可能會因自身的元神耗弱，而導致容易被陰邪靈體入侵、衰氣上身。

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此外，楊登嵙老師也點名生肖屬「虎」及屬「猴」者，因今年碰上犯太歲，運勢大多較弱，所以若扮成扮骷髏人或魔鬼，則容易被陰邪靈體干擾而「卡到陰」，若沒有處理好甚至可能因此「衰一整年」。

楊登嵙也指出，兩眉頭之間的地方稱為印堂，出現黑氣、晦暗、青筋等徵兆，代表近期時間運勢較弱，「遇到危險機率很高」。

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