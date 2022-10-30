1天被吹倒10人送醫！整盤臭豆腐拍臉上　網嚎新竹風：以為要死了

▲網友說，親眼目睹騎士被風吹倒送醫，提醒大家出門小心。（圖／翻攝新竹爆料公社）



記者陳凱力／新竹報導

新竹「風城」威力不是蓋的，近日幾天九降風呼呼吹，不少民眾出門時，被大風吹得舉步維艱，甚至連機車騎士都難逃倖免，新竹馬偕醫院急診醫學科部急診外科主任白永嘉在臉書發文表示，有4名年輕騎士短短幾個小時遭風吹倒受傷，還有1名長者走路也被風吹倒，提醒大家出門小心。

近日受東北季風影響，台灣西部出現9至11級強陣風，不只高鐵、台鐵發生數件大風吹起異物纏繞，導致列車延誤事故，還有急診科主任接病人接到手軟，一個上午，就發生4名騎士連人帶車被風吹倒送醫，以及一名長者走路被風吹倒，在沒下雨的情況下，一個班內累積10位「被風吹倒患者」。

▲新竹馬偕急診急診外科主任白永嘉在臉書發文提醒大家，出門千萬小心。（圖／白永嘉醫師授權，下同）

白醫師還加碼親友的「吹風」經歷，包含「開心買麥當勞的蛋捲冰淇淋，結果一出店門，冰淇淋立刻被大風吹到地上」、「朋友和老公一起去吃臭豆腐，大風一吹，臭豆腐直接拍在老公臉上」。

網友也紛紛分享自己的「風大經驗」，例如「騎車經過大樓旁，側風將車子從慢車道直接吹到快車道」、「騎陸橋超刺激的，隨時可以甩尾的感覺」、「真的超可怕，騎車差點撞牆，我以為我要死了…」。

▲▼白永嘉醫師分享友人經驗。

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