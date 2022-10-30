城隍廟慈善會清寒孝親獎學金 　九屆共頒發526位清寒孝親學生

▲▼ 城隍廟慈善會頒第九屆「清寒孝親獎楷模助學金」 49位逆境天使獲表揚 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市城隍廟慈善會長期熱心公益，協助弱勢學子不遺餘力。今(30)日頒發第九屆「清寒孝親獎楷模助學金」，並首度新增大專院校組別，一共表彰49位逆境天使，肯定清寒家庭中孝行優良的孩子。嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長出席頒獎典禮，勉勵學子勇敢跨越生命阻礙，未來成為「手心向下」的助人者。

陳淑慧副市長代表黃敏惠市長感謝，城隍廟及慈善會用心關懷弱勢學子，秉持城隍爺濟貧救世的精神，同時重視百善孝為先的價值，辦理「清寒孝親獎楷模助學金」，今年進入第九屆，總共頒發526位清寒孝親優秀學生，獎勵就讀嘉義市各國小、國中及高中，孝親品行優異的清寒家庭學生。也謝謝所有校長、老師及家長的共同努力，陪伴孩子在學習路上快樂成長，給予孩子最大的支持與鼓勵。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，每位申請助學金的學生，都由學校老師親筆推薦學生具體的孝親事蹟。這些孩子有來自單親、中低收、清寒、失業、隔代教養等弱勢家庭，經濟及教育資源極為弱勢，還有單親父親或母親生病、無法工作，生活更加困頓。放學後需打工分擔家計，他們卻能吃苦耐勞，樂觀面對，貼心幫忙家務及照顧家人，甚至在逆境飛翔，學業名列前茅及熱心幫助同學，展現堅強的生命韌性，讓人非常疼惜及感動，足以成為社會孝親尊師及友愛同學的楷模。

林森國小四年級的陳亭羽，家裡人口眾多，全家生計憑靠父親在外地工作支撐。為減輕母親照顧四個小孩及阿嬤的負擔，身為長女的亭羽，主動幫忙做家事，像是洗碗、倒垃圾、晾衣服、摺衣服、整理房間、幫弟妹洗澡、協助弟妹準備便當盒及整理書包等，自己還要寫功課、念書，每天晚上十點多才休息；媽媽身體不舒服時，會倒開水給媽媽喝、主動關心媽媽，也擔起照顧弟妹的責任，不讓媽媽操心，是貼心、孝順的好幫手。

亭羽媽媽、邵瀞瑩表示，亭羽有先天學習障礙，造成父母擔憂，讓她相當沮喪，彷彿在孝行上掉了一塊拚圖。但或許是「孝行感動天」，她升上三年級時，遇到極具愛心及耐心的導師王瑜璧，以「土法煉鋼」方式，帶領亭羽一步步跨過各種學習障礙及挑戰，不厭其煩，直到現在，感恩老師不放棄亭羽，額外付出這麼多心力，改變她的人生。

王瑜璧老師提到，亭羽三年級的語文能力，約為一年級上學期，無法讀、寫大部分的國字，數學也因受語文能力影響，無法提升。為了快速改善學習成效低落，她與媽媽討論改善方法：由老師朗讀一年級的國語課文，錄音後傳給媽媽，請媽媽放給亭羽聽，並要求跟著唸；媽媽錄音回傳給老師確認，同一時間，亭羽每天習寫一年級的生字，包含周末六日、寒暑假和過年等，必須持續不間斷。現在亭羽已經唸得出日常用字，其他學科能力也跟著提升，她非常開心。亭羽在這一年多裡，付出相當大的心力、不讓爸媽擔心，盡心盡孝，值得鼓勵。

國立嘉義大學幼兒教育學系四年級的廖俊彥，從小與父親、祖父母相依為命。成長過程，家人相繼出現嚴重的健康問題、雙親第二次離異等諸多家庭變故，讓他必須提早長大，學會照顧家人身體及打理家中事務。高三開始半工半讀，賺取學費及生活費，沒有補習資源、一路苦讀，考進國立大學就讀，孝順又貼心。

大學期間，俊彥的課業成績名列前茅，並因心思細膩、謙虛有禮、善良且富有同學愛，大一至大四一路被推舉擔任班級代表、大二擔任社團社長、大三當選系學會會長，大四甚至當選為學生議會議長。學業、幹部職務兼顧，他也在系辦工讀、在幼兒園擔任課後才藝老師，賺取學費及生活費，並寄回家裡貼補家用。今年即將推甄校內碩士班，將進一步完成相關實習及考照，希望畢業後，能如願成為正式幼兒教師。

廖俊彥說，沒傘的小孩，必須努力奔跑！感恩此次獲得助學金，如天降甘霖，讓他得以支應學費及考照等相關支出，未來成為正式教師後，有穩定收入，一定可以翻轉自己及家人人生，他常與父親互相勉勵，不要放棄，未來一定充滿希望。

嘉義市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」，今年進入第九屆，獎勵就讀嘉義市各國小、國中及高中，孝親品行優異的清寒家庭學生，並首次發放大專院校組助學金。這次共有49位逆境天使獲獎，其中大專院校組3名，每人可獲10000元助學金；高中職組8名，每人可獲7000元助學金；國中組21名，每人可獲5000元；國小組17名每人可獲3000元，肯定其孝心及上進心。