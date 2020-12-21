嘉義市城隍廟冬令救濟　低收+邊緣1千6百戶受惠

▲嘉義市城隍廟冬令救濟 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

年關腳步接近，長期關心弱勢、做公益的嘉義市城隍廟，20日上午特別舉辦「城隍有愛 溫暖我嘉」冬令救濟活動，發放民生物資與紅包讓嘉義巿低收入戶與邊緣戶提早感受年前來自社會的溫暖，巿長黃敏惠特地到場感謝廟方及慈善會的愛心，在寒冷的天氣裡提供需要幫助的人最溫暖的協助。

▲嘉義市城隍廟冬令救濟不忘防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠致詞時表示，最近天氣較寒冷，更能感受到溫暖的重要，特別感謝城隍廟提供了1,292戶低收入戶及363戶邊緣戶最好、最溫暖的協助，「城隍有愛 溫暖我嘉」，因為城隍爺的愛，讓董事長賴永川、所有理監事、幹部志工及大眾的愛凝聚在一起，也謝謝慈善會會長蘇文聰和所有委員以及善心人士的溫暖用心，共同努力讓嘉義更和諧、嘉義會更好。

嘉義市城隍廟指出，本著慈悲為懷的精神，持續辦理冬令救濟活動，今年發放對象是嘉義巿1,292戶低收入戶及363戶邊緣戶，每戶發放壽麵、罐頭和白米等物資以及紅包新臺幣3,000元整，讓大家提早有過年的感受，暖心過好年。

市府表示，城隍廟是本市重要信仰中心，更積極參與社會公益、推動文化觀光，城隍廟平時配合嘉義市政府推動各項社會福利政策，與市府共建社會安全網，對於弱勢族群的關懷貢獻心力，守護、協助弱勢民眾重新找到生活的價值及意義。

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