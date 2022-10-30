童振源讚陳時中領導防疫成功　「從不看稿，所有數據暸然於胸」

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數27天，在行政院長蘇貞昌透過影片力挺民進黨候選人陳時中後，僑務委員會委員長童振源也發文表示，他曾經是陳時中的內閣同事，在行政院會的座位離陳不遠，「他從來不看稿子，所有疫情數據、趨勢分析與防疫政策均暸然於胸，相當令人敬佩」，並稱讚陳領導團隊防疫，展現卓越領導力與執行力。

▲僑務委員會委員長童振源。（資料照／記者李毓康攝）

童振源回憶，前年6月從泰國回到台灣接任僑委會委員長前，泰國正陷入疫情泥淖，幾乎所有交通與商業活動都停滯，泰國經濟與人民生活陷入困境，很多泰國朋友與媒體都在談論台灣防疫成功的典範，希望向台灣學習，讓外交官與僑胞在泰國都感到驕傲。

童振源指出，當時他回到台灣，生活幾乎如常，台灣更創造253天零確診的世界紀錄，如同蘇貞昌所說，台灣真的是亂世中的福地，相較於海外僑居地的長時間居隔與生活限制，非常多僑胞紛紛選擇回到台灣避難，一回來便是一年，他們都很慶幸自己是台灣人。

童振源表示，陳時中擔任防疫指揮官長達908天，交出全世界最好的防疫成績單，過去兩年半不斷傳來世界領袖與國際媒體對台灣防疫成績的廣泛稱讚，所有內閣同仁都引以為豪，相信全國人民與全球僑胞也都同感驕傲；因為陳時中領導團隊防疫成功，台灣的經濟表現更是在全球逆勢中成長，前年成長率達到3.36%，是已開發國家與亞洲國家的第一名、幾乎是全球第一名，去年更高達6.57%，國際貨幣基金（IMF）最近估算，今年台灣的經濟成長率將達到3.3%，是主要經濟體的第一名，超越世界平均、美國、歐元區國家、日本、韓國、中國、香港與新加坡，台灣人均國內生產毛額（GDP）將是有史以來第一次超越日本，也是2003年來第一次超越韓國。

童振源並指，過去兩年半，幾乎每個月的行政院會都會請指揮中心來院會報告世界疫情變化與台灣當前防疫政策，在疾病管制署署長報告後，蘇揆都會請陳時中補充說明，「我的座位離陳部長不遠，我特別注意他的發言，他從來不看稿子，所有疫情數據、趨勢分析與防疫政策均暸然於胸，相當令人敬佩，當然更令人感到安心，因為陳部長會為台灣守好疫情防線」。

此外，童振源也說，去年中，疫苗出來、病毒卻一直在變化，有些國家逐步放寬國際旅行限制，當時他率領僑委會同仁到衛福部拜訪陳時中，有時候也會在院會私下向陳請益，希望為僑胞請命、維護僑胞的權益及放寬僑胞回國的規定，而陳總是不厭其煩、非常專業地向我說明全球疫情的變化、台灣的防疫策略與政策，展現他堅定捍衛台灣人民健康與防疫作風，但也展現他暖心關懷全球僑胞的一面，立即請同仁評估是否在防疫的前提下，可以維護僑胞的權益與放寬僑胞回國的規定，包括在前年中提供1900萬片口罩給僑委會分送給僑胞、去年初解決兩年除籍對僑胞的健保權益影響、今年逐步放寬僑胞回國居隔時間、地點及入境人數。

童振源表態說，身為陳時中的同事與台北市民，自己見證陳在過去908天擔任指揮官時表現的卓越領導力與執行力，同時整合與協調各部會的能力，加上他對人民與僑胞的溫暖關懷，如果陳能選上市長，一定可以改變台北市停滯發展的困境，讓台北市成為國際大都會、在全球發光發亮，成為全國人民與全球僑胞的共同驕傲。