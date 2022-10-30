　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

童振源讚陳時中領導防疫成功　「從不看稿，所有數據暸然於胸」

▲▼陳時中出席李建昌競總成立大會。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數27天，在行政院長蘇貞昌透過影片力挺民進黨候選人陳時中後，僑務委員會委員長童振源也發文表示，他曾經是陳時中的內閣同事，在行政院會的座位離陳不遠，「他從來不看稿子，所有疫情數據、趨勢分析與防疫政策均暸然於胸，相當令人敬佩」，並稱讚陳領導團隊防疫，展現卓越領導力與執行力。

▲▼僑務委員會委員長童振源出席立院外交國防委員會報告。（圖／記者李毓康攝）

▲僑務委員會委員長童振源。（資料照／記者李毓康攝）

童振源回憶，前年6月從泰國回到台灣接任僑委會委員長前，泰國正陷入疫情泥淖，幾乎所有交通與商業活動都停滯，泰國經濟與人民生活陷入困境，很多泰國朋友與媒體都在談論台灣防疫成功的典範，希望向台灣學習，讓外交官與僑胞在泰國都感到驕傲。

童振源指出，當時他回到台灣，生活幾乎如常，台灣更創造253天零確診的世界紀錄，如同蘇貞昌所說，台灣真的是亂世中的福地，相較於海外僑居地的長時間居隔與生活限制，非常多僑胞紛紛選擇回到台灣避難，一回來便是一年，他們都很慶幸自己是台灣人。

童振源表示，陳時中擔任防疫指揮官長達908天，交出全世界最好的防疫成績單，過去兩年半不斷傳來世界領袖與國際媒體對台灣防疫成績的廣泛稱讚，所有內閣同仁都引以為豪，相信全國人民與全球僑胞也都同感驕傲；因為陳時中領導團隊防疫成功，台灣的經濟表現更是在全球逆勢中成長，前年成長率達到3.36%，是已開發國家與亞洲國家的第一名、幾乎是全球第一名，去年更高達6.57%，國際貨幣基金（IMF）最近估算，今年台灣的經濟成長率將達到3.3%，是主要經濟體的第一名，超越世界平均、美國、歐元區國家、日本、韓國、中國、香港與新加坡，台灣人均國內生產毛額（GDP）將是有史以來第一次超越日本，也是2003年來第一次超越韓國。

童振源並指，過去兩年半，幾乎每個月的行政院會都會請指揮中心來院會報告世界疫情變化與台灣當前防疫政策，在疾病管制署署長報告後，蘇揆都會請陳時中補充說明，「我的座位離陳部長不遠，我特別注意他的發言，他從來不看稿子，所有疫情數據、趨勢分析與防疫政策均暸然於胸，相當令人敬佩，當然更令人感到安心，因為陳部長會為台灣守好疫情防線」。

此外，童振源也說，去年中，疫苗出來、病毒卻一直在變化，有些國家逐步放寬國際旅行限制，當時他率領僑委會同仁到衛福部拜訪陳時中，有時候也會在院會私下向陳請益，希望為僑胞請命、維護僑胞的權益及放寬僑胞回國的規定，而陳總是不厭其煩、非常專業地向我說明全球疫情的變化、台灣的防疫策略與政策，展現他堅定捍衛台灣人民健康與防疫作風，但也展現他暖心關懷全球僑胞的一面，立即請同仁評估是否在防疫的前提下，可以維護僑胞的權益與放寬僑胞回國的規定，包括在前年中提供1900萬片口罩給僑委會分送給僑胞、去年初解決兩年除籍對僑胞的健保權益影響、今年逐步放寬僑胞回國居隔時間、地點及入境人數。

童振源表態說，身為陳時中的同事與台北市民，自己見證陳在過去908天擔任指揮官時表現的卓越領導力與執行力，同時整合與協調各部會的能力，加上他對人民與僑胞的溫暖關懷，如果陳能選上市長，一定可以改變台北市停滯發展的困境，讓台北市成為國際大都會、在全球發光發亮，成為全國人民與全球僑胞的共同驕傲。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號
梨泰院死亡小巷！受困者「雙腳卡死」拉不出　人活生生被擠死
他問「北市今年會控管跨年人數？」被噓　台灣早有1管制
918調查驚見「斷層新增3公里」！　未來地震規模恐擴大
台灣也發生過！27年前「大火+踩踏」　64死成最慘
韓國媳婦大S「黑底白字」哀悼！　具俊曄小S同步
梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血
18㎡擠爆300人！梨泰院死者多集中在「這裡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九憤怒救國團被蔡政府打壓　「再官逼民反會有更多人揭竿起義」

蔡英文臉書分享在韓台人求助專線　哀悼梨泰院悲劇：願逝者安息

童振源讚陳時中領導防疫成功　「從不看稿，所有數據暸然於胸」

蔣萬安缺席同志遊行卻挺救國團　陳時中批「反時代」

國民黨北北基桃組「4首長平台」　侯友宜：聯合作戰才能共好

不該用梨泰院影射大巨蛋？　陳時中批黃珊珊：一點同理心都沒有

利用各黨資源拉票？　黃珊珊：也沒人說郝龍斌是「阿扁男孩」

蘇清泉伉儷出席客家後援會成立　端老幼政策：把錢花在民眾福利

陳時中談梨泰院卻扯大巨蛋　黃珊珊：形態完全不同！別魚目混珠

阮昭雄放棄連任變超級助選員　新北、桃園折返跑扛造勢主持棒

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

AirPods被搞丟慘遭壓爛　用生命發訊號讓主人找到

馬英九憤怒救國團被蔡政府打壓　「再官逼民反會有更多人揭竿起義」

蔡英文臉書分享在韓台人求助專線　哀悼梨泰院悲劇：願逝者安息

童振源讚陳時中領導防疫成功　「從不看稿，所有數據暸然於胸」

蔣萬安缺席同志遊行卻挺救國團　陳時中批「反時代」

國民黨北北基桃組「4首長平台」　侯友宜：聯合作戰才能共好

不該用梨泰院影射大巨蛋？　陳時中批黃珊珊：一點同理心都沒有

利用各黨資源拉票？　黃珊珊：也沒人說郝龍斌是「阿扁男孩」

蘇清泉伉儷出席客家後援會成立　端老幼政策：把錢花在民眾福利

陳時中談梨泰院卻扯大巨蛋　黃珊珊：形態完全不同！別魚目混珠

阮昭雄放棄連任變超級助選員　新北、桃園折返跑扛造勢主持棒

梨泰院到底哪裡好玩？資深旅遊作家曝「像台灣這區」：異國風濃厚

旺福帶兒女合組新團登台開唱！　狂言把金音獎當「托兒所」

撿屍泥醉女後路上巧遇再猥褻　離譜淫男乾脆坐門口等她回家

蓮花跑車「首款電動休旅Eletre」車型價格曝光！預計明年量產上市

梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

韓國梨泰院踩踏　日本也曾發生類似「群眾雪崩」

騙到手不演了！小三花養2年「像被偷掉包」　媽PO殘酷對比照心碎

霸曼季後賽G2待命登板　葉總點出福來喜重要性

高盛：Fed鷹派升到明年3月　利率上看5%「比預期更高」

小樂「吊嘎洩粗肌」力挺同志！　尬嗓閻奕格喊話：愛都是平等的

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

快訊／蔡英文向南韓政府、罹難者哀悼　下令外館持續掌握狀況

韓國梨泰院踩踏151死　外交部：目前無我國籍人士受傷

新北耶誕城估今年比梨泰院更多人　觀旅局已研議人流機制

九合一大選「勝負已定」　許信良：民進黨抗中保台是險招

梨泰院萬聖節派對149人被踩死　盧秀燕：令人痛心

九合一最新預測藍奪15、綠搶5　民眾黨、無黨籍插旗2縣市

快訊／梨泰院事故　蔡英文指示外交部致哀慰問

快訊／梨泰院萬聖節慘案　游錫堃推文致哀

「絕不可能第三名」　陳時中：我聲量最高，一定會贏

網路數據：高虹安憤怒指數高　藍白友軍聲量消風

新北耶誕城將開幕　侯友宜：沒有安全就沒有一切

陳談梨泰院卻扯大巨蛋　黃珊珊回擊

台灣戶政系統20萬戶籍外洩　徐國勇：不是內政部流出去

鄭運鵬怒急喊：4年前高雄惡夢不能重演

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院20歲倖存者還原現場

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面