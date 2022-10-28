　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

記者游瓊華／台中報導

展現台中人的混搭文化！2022創意台中及鐵道217活動，今(28)日上午於台中火車站周邊綠空鐵道南段熱鬧登場。今年以「Taichung Hybrid跨域混搭」為主題，結合5大主題展間、5座戶外裝置、5位跨域媒合插畫家，還有特色主題日、文創市集、美感體驗DIY及音樂表演等，並結合展現各機關成果的「台中文創設計聯合展」，一連10天的精采活動將持續到11月6日。

台中市文化局副局長曾能汀表示，台中是一座過往和時尚，傳統和現代融合的城市，今年透過主題展間、裝置藝術、插畫作品等，將舊的元素以新的設計美學展現台中的創意能量和獨特的生活氛圍。像是今年的舞台背板，不同於過往冰冷的truss鋼梁與帆布結構，而是以本質創作設計師劉開平的竹編設計與晴天花藝布置的花材，完美展現Hybrid的精神，在記者會結束後也將留置於現場與民眾互動，展現綠色生活、工藝美學、永續及環保的精神。

文化局說明，今年活動除5大主題展間與戶外裝置外，還特別規劃「綠色生活」及「復古派對」2個主題日。「綠色生活」主題日明日將舉行，101幅由大同國小美術班師生創作的植栽畫框作品，裝置成令人驚豔的打卡牆；11月5日推出的「復古派對」主題日，則安排台中在地交際舞推廣團體「Let’s Swing Taichung」，教導簡易的復古交際舞步，並設置兩座復古黑膠舞台，歡迎民眾穿著復古的服裝前往拍照打卡。

文化局進一步說明，2022創意台中及鐵道217活動，自10月28日至11月6日連續10天，每日上午11時至下午6時舉行。活動期間周末假日特別安排「舊物盛典」、「原創盛典」、「綠光小市」及「邊緣工事」4大文創市集品牌一同參與，台中原創品牌TCOD獲得認證商品等特邀品牌，也都在主題展間或市集精采呈現。民眾到場觀展集章，即可獲得主視覺口罩、識別證帶或酒精噴霧瓶等好禮。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
快訊／宜蘭深夜地震「晃超大一下」！北部人嚇壞：好有感
快訊／23:30發生規模5.1地震　最大震度3級
獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」
快訊／美股三大指數走高　道瓊大漲614點
獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　兒科醫急示警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

「中國台灣」案延燒　賴香伶：鄭運鵬若覺得受害應反思兩岸政策

獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕曝　

屏東最年輕鄉長候選人舉辦青年參政會　柯文哲＋蘇清泉到場力挺

國道1號北上206K車禍！2車追撞4人受傷

桃園2022國際青年創意美學競賽頒獎　明年成立技職青創中心

南消鼓勵民眾自主防災　力推裝設住警器全民動起來

漂亮寶貝邱議瑩三度永康輔選　力推朱正軒是骨力會做事的好青年

竹崎鄉環境清潔週呼籲遛狗不留便　便溺未清最高罰6000元

提升長照品質及照顧溫度　嘉義縣開設輔具專業課程

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈撞上噴飛...女大生亡騎士插管

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

屏東驚見「大量蚯蚓」爬出！　專家曝原因：應是環境不適合

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

「中國台灣」案延燒　賴香伶：鄭運鵬若覺得受害應反思兩岸政策

獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕曝　

屏東最年輕鄉長候選人舉辦青年參政會　柯文哲＋蘇清泉到場力挺

國道1號北上206K車禍！2車追撞4人受傷

桃園2022國際青年創意美學競賽頒獎　明年成立技職青創中心

南消鼓勵民眾自主防災　力推裝設住警器全民動起來

漂亮寶貝邱議瑩三度永康輔選　力推朱正軒是骨力會做事的好青年

竹崎鄉環境清潔週呼籲遛狗不留便　便溺未清最高罰6000元

提升長照品質及照顧溫度　嘉義縣開設輔具專業課程

影／教10月大寶寶叫媽媽　娃盯嘴型學5次偏喊爸爸！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

相關新聞

買車位不能只看價格、大小　內行人曝「年份」要注意

買車位不能只看價格、大小　內行人曝「年份」要注意

近年來，除了房價飆漲以外，車位價格越來越貴，不少人就差一點點預算，退而求其次買機械車位，房仲則認為，其實機械車位性價比高，選對產品不需太擔心，但唯獨2011年7月2日到2012年12月31日取得建照的個案，因法規關係「獎勵停車位」在使用上會有爭議。

勒脖性侵女直播主　狂粉二審仍判4年半

勒脖性侵女直播主　狂粉二審仍判4年半

保時捷車主反鎖車內狂叭　警助開門他秒衝廁所

保時捷車主反鎖車內狂叭　警助開門他秒衝廁所

熟女酒駕撞車「烏龜翻」86小跑車屁股沒了

熟女酒駕撞車「烏龜翻」86小跑車屁股沒了

13坪套房竟有2車位　貓膩藏在隔壁透天

13坪套房竟有2車位　貓膩藏在隔壁透天

關鍵字：

創意生活台中

讀者迴響

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面