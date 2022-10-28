2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

記者游瓊華／台中報導

展現台中人的混搭文化！2022創意台中及鐵道217活動，今(28)日上午於台中火車站周邊綠空鐵道南段熱鬧登場。今年以「Taichung Hybrid跨域混搭」為主題，結合5大主題展間、5座戶外裝置、5位跨域媒合插畫家，還有特色主題日、文創市集、美感體驗DIY及音樂表演等，並結合展現各機關成果的「台中文創設計聯合展」，一連10天的精采活動將持續到11月6日。



台中市文化局副局長曾能汀表示，台中是一座過往和時尚，傳統和現代融合的城市，今年透過主題展間、裝置藝術、插畫作品等，將舊的元素以新的設計美學展現台中的創意能量和獨特的生活氛圍。像是今年的舞台背板，不同於過往冰冷的truss鋼梁與帆布結構，而是以本質創作設計師劉開平的竹編設計與晴天花藝布置的花材，完美展現Hybrid的精神，在記者會結束後也將留置於現場與民眾互動，展現綠色生活、工藝美學、永續及環保的精神。



文化局說明，今年活動除5大主題展間與戶外裝置外，還特別規劃「綠色生活」及「復古派對」2個主題日。「綠色生活」主題日明日將舉行，101幅由大同國小美術班師生創作的植栽畫框作品，裝置成令人驚豔的打卡牆；11月5日推出的「復古派對」主題日，則安排台中在地交際舞推廣團體「Let’s Swing Taichung」，教導簡易的復古交際舞步，並設置兩座復古黑膠舞台，歡迎民眾穿著復古的服裝前往拍照打卡。



文化局進一步說明，2022創意台中及鐵道217活動，自10月28日至11月6日連續10天，每日上午11時至下午6時舉行。活動期間周末假日特別安排「舊物盛典」、「原創盛典」、「綠光小市」及「邊緣工事」4大文創市集品牌一同參與，台中原創品牌TCOD獲得認證商品等特邀品牌，也都在主題展間或市集精采呈現。民眾到場觀展集章，即可獲得主視覺口罩、識別證帶或酒精噴霧瓶等好禮。