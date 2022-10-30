心肌梗塞把握黃金期！即時搶救不容緩　先打119較有保障

▲▼救護車上線上即時 「12 導程心電圖判斷」，可聯手醫院成功挽救心肌梗塞患者性命。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局救災救護指揮中心於日前夜間受理1名民眾急病救護案件，患者撥打119求救，自訴突然胸口悶痛、冒冷汗，痛感直達後背處。

消防局獲報後派遣吉安分隊隊員出勤救護，到達現場後，評估病患為年約50餘歲，主訴胸痛、盜汗、肢體無力，過去有心肌梗塞病史。救護人員立即以12導程心電圖檢查，並將心電圖同步上傳到「該局雲端線上十二導程心電圖群組」。

經線上醫師即時判讀確認為急性心肌梗塞，立即由花蓮慈濟醫院啟動綠色通道心導管小組整備待命接手，救護人員順利將病患送至花蓮慈濟醫院，醫院即刻將患者轉至心導管室進行介入性手術治療，成功放置支架，將病患從鬼門關前救回。

▲消防局提供3大心因胸痛症狀解析。

根據研究報告指出，自梗塞的那一刻起，心臟肌肉便一點一滴的流失，併發心律不整及癒後也會越來越差，甚至喪失意識，須進行急救的亦不少見，若未接受即時治療，儘管於急性期存活下來，日後併發心臟衰竭的機會也大為增高，因此儘早將梗塞的血管打通是刻不容緩的事情。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，民眾若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀，要救命立即先打119爭取黃金急救時間，較自行就醫多層保障，因消防局救護車上皆有設置心電圖設備並與急救責任醫院連線合作，在現場由救護人員執行12導程心電圖檢查及適切處置，並透過線上醫師判讀，將急性心肌梗塞病人送往具心導管室之急救責任醫院，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質。