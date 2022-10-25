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分秒必爭與死神搏鬥！男心肌梗塞去心跳　獲成功搶救順利出院

▲台南市歸仁高級救護技術員賴貫年、林群祐，成功搶皳名心肌梗塞並在送醫途中失去生命跡象的患者，成功挽救其性命，患者出院後特與家人前往感謝救命之恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁高級救護技術員賴貫年、林群祐，成功搶皳名心肌梗塞並在送醫途中失去生命跡象的患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局歸仁高級救護隊搶救１名心肌梗塞到院前失去生命跡象的病患，在救護人員正確判斷施以急救及醫院進行心導管手術，患者順利獲救並平安出院，該名患者於24日晚上在家人陪同下，前往歸仁高救隊表達感謝救命之意。

消防局指出，9月20日晚上接獲歸仁區1名男子報案胸悶冒冷汗，歸仁高級救護隊出動歸仁救護車前往搶救，經由2位高級救護技術員賴貫年、林群祐判斷，患者有無法定位的悶痛及轉移到下巴的疼痛感，判斷是心肌梗塞的主要表徵，隨即於車上施作12導層心電圖，發現患者明顯的ST截段上升，確認為心肌梗塞，正當準備回報醫院啟動心導管室時，患者隨即抽搐，並失去呼吸心跳。

▲台南市歸仁高級救護技術員賴貫年、林群祐，成功搶皳名心肌梗塞並在送醫途中失去生命跡象的患者，成功挽救其性命，患者出院後特與家人前往感謝救命之恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲患者出院後特與家人前往感謝救命之恩。

此時兩位救護人員目擊患者意識改變，立即發揮救護專業，評估後進行壓胸並且施行電擊術，強效搶救約1分鐘，患者即恢復心跳及意識，並能跟救護人員簡易對談，而救護人員也給予患者近期台南市消防局新開放的藥物阿斯匹靈使用，試圖改善患者血管阻塞的狀況，並穩定將患者送往就近市立醫院搶救，患者於到院前其自發性血液循環回復，並近期平安出院，決定與家人於10月24日晚間至歸仁高救隊表達救命感謝之意。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，歸仁高級救護隊位於仁德、歸仁、關廟區的中心位置，因所轄醫院均在市區，路途較遠，所以良好救護資源顯得非常重要，而歸仁高級救護隊成員組成皆具有高級救護技術員身分，可以在救護現場進行許多專業的醫療處置，例如：插管、施打藥物、電擊術等等，這些處置均是搶救生命時最重要的處置，而同仁的積極反應，更是搶救生命的最佳寫照。

▲台南市歸仁高級救護技術員賴貫年、林群祐，成功搶皳名心肌梗塞並在送醫途中失去生命跡象的患者，成功挽救其性命，患者出院後特與家人前往感謝救命之恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，救護同仁的積極評估與處置，是這次救護最重要的關鍵，近年來，本局積極採購12導層心電圖機、相關心臟急症用藥，都是以民眾的緊急醫療需求為考量，也符合國際上對於心肌梗塞的照護相關規範，能在短時間有如此的應變能力，仰賴同仁扎實的訓練及彼此的默契，這也是歸仁地區不可或缺的救護專業單位。

黃偉哲市長表示，「救人一命，勝造七級浮屠」，消防局為了搶救民眾生命，著實訓練許多高級救護技術員，提供民眾更好的救護品質。並且與時俱進，逐漸開放許多第一線需要用藥，給予民眾及時的醫療處置，讓民眾得以穩定到醫院接受治療，如此的進步，是民眾之福，也是消防局努力的成果展現。

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