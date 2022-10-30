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夜會薛瑞元幫高端串供？　陳時中怒駁：污辱人沒法律修養

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝27日帶隊密會民進黨台北市長候選人陳時中惹議，國民黨立委賴士葆後批評，一定是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用中資做二期實驗「串供」。不過，陳時中30日上午受訪痛批，這是污辱人的說法，且沒有法律修養，「選舉不會選到連朋友都不能交」。

薛瑞元上周率王必勝、指揮中心發言人莊人祥等一行，赴陳時中競選總部夜會，引來高度關切，媒體今詢問，會面過程中是否討論到高端疫苗？是否是在「串供」？陳說，「沒有，這實在是難以回答」，這件事情就是說，沒有所謂犯罪的情況，哪裡會套上串供的說法？這是一個污辱人的說法，對於任何人講話把它說成串供，「我覺得這不但沒有法律的修養，而且是相當污辱人家」。

至於國民黨台北市長候選人蔣萬安批評陳薛見面是「台上切割、台下密會」等語，陳時中說，他與薛瑞元一向是好朋友，以前也有部屬的關係，久沒有見面聊聊是應該的，選舉不會選到連朋友都不能交。

此外，對於陳時中昨天在競選行程時說，對手現在的戰略就是「三人成虎」，彼此交叉掩護硬把假的事情打成真的，市民不要受騙，媒體詢問，是否想要變成「武松」反打老虎？陳時中表示，他倒沒有這樣想，他是要讓大家了解事實，能夠從政策面做討論，不要被相對言論所左右，現在要爭取的是大家的認同。

另對於媒體以「驚句王」形容陳時中，並與台北市長柯文哲、高雄市前市長韓國瑜合稱「北柯、南韓、陳時中」；陳今天上午受訪時誤聽為「金句王」說，很多不當言論不但在攻擊，不過他還是要強調，自己是爭取民心，並沒有所謂「金句王」，這是以前大家的封號，但是他現在選舉，爭取民心才是最重要的。

媒體追問，陳時中現在火力全開，是否是要轉為「主攻對手」的選舉策略？陳時中說，他很少去主攻對手，只是有時候把一些事實做一些陳述和澄清。

▲▼陳時中出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華。（圖／記者黃國霖攝）

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