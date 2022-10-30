如何避免「梨泰院踩踏事件」？　陳時中用大巨蛋舉例

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

南韓首爾梨泰院29日晚間因萬聖節活動，湧入10萬人參加，沒想到爆發踩踏意外，目前已知至少累積超過百人死亡，現場猶如人間煉獄。民進黨台北市長候選人陳時中30日上午受訪時，被問及如何避免類似事件在台北發生，他以大巨蛋及水災為例說，市長要隨時提高警覺，把事做好。

陳時中今天上午出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華活動時，媒體聯訪關注，如何看待南韓人踩人的事件？如果這件事情要在台北避免的話，有什麼樣的作法嗎？

陳時中說明，針對交通維安的計畫，尤其相關的，例如大巨蛋，大家所關心火災、交通維安的問題，這兩個在火災的安全防護裡面，內政部現在也積極在審查，遠雄本身或台北市政府不能規避審查，對市民要很清楚，因為畢竟是一個安全的問題，日後如果能營運的時候，交通營運的審查也必須趨嚴，畢竟這裡面還是有很多基本的天生的問題在，希望透過交通維安的審查，彌補比較沒有這麼完美的地方。

陳時中表示，社會的安全或一些疏失無所不在，要當市長的人，隨時要提高警覺，把事情做好，就像前一段時間發生小小的水災，也有可能變成大的傷害，所以隨時要注意市政，是做為市長基本的態度。