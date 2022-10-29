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桃園蘆竹2社區「向南崁溪致敬」　300民眾扶老攜幼淨溪

▲桃園市蘆竹區福昌、南興社區發展協會今（29）日上午號召逾300居民為南崁溪淨溪，活動前大合影象徵拯救蘆竹自然環境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區福昌、南興社區發展協會今（29）日上午號召逾300居民為南崁溪淨溪，活動前大合影象徵拯救蘆竹自然環境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為維護南崁溪自然潔淨原貌，蘆竹區福昌、南興2社區發展協會今（29）日上午號召社區居民淨溪，里長徐承昌、謝佳秀捲起袖管與逾300居民在南崁溪沿岸淨溪，經過一上午淨溪後蒐集數百公斤垃圾，徐承昌指出，社區居民扶老攜幼在南崁溪一邊淨溪、一邊欣賞溪畔風光，可謂環保健身兩相宜，也恢復大自然清淨原貌。

▲桃園市蘆竹區福昌、南興社區發展協會今（29）日上午號召逾300居民為南崁溪進行淨溪活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區福昌、南興社區發展協會今（29）日上午號召逾300居民為南崁溪進行淨溪活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

逾300餘人淨溪隊伍於今天上午9時30分在福昌里辦公處前集結，先由市府環境清潔稽查大隊蘆竹中隊長吳東毅講解環保宣導，隨後在徐承昌與謝佳秀2人帶領下前往南崁溪畔沿溪進行撿拾垃圾工作。

徐承昌說，社區一本「關懷大地、潔淨地球」理念，自發性規劃淨溪活動，南崁溪源自龜山區，一路流經桃園、蘆竹，再經由大園入海，對蘆竹地區來說是境內最重要的一條溪流，過去溪水飽受沿岸汙染，近年來在市府努力整治下，已漸恢復清澈溪水，如何永續維護生活自然環境是最重要課題，更是百年大計，歡迎居住這片土地上市民能捲起衣袖加入他們，大家一起動手做環保。

▲桃園市蘆竹區福昌、南興社區發展協會今（29）日上午號召逾300居民為南崁溪淨溪，市議員劉勝全感謝社區居民支持，恢復溪流沿岸潔淨原貌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區福昌、南興社區發展協會今（29）日上午號召逾300居民為南崁溪淨溪，市議員劉勝全感謝社區居民支持，恢復溪流沿岸潔淨原貌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

淨溪活動在中午12時許結束，居民將撿拾垃圾集中後交由清潔人員蒐集清理，初估超過數百公斤，經過清潔隊人員垃圾分類與資源回收後，最後統一載運進行處理。經過淨溪之後，南崁溪沿岸變得更加明媚動人，配合溪畔兩側光明河濱公園小朋友笑聲，對社區居民而言，擁有風光明媚潔淨溪流就是最好的生活環境。

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