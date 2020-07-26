護雲禾大橋絕美地標　雲林環保局+水環境巡守隊百人淨溪

▲雲林縣水環境巡守隊、環保志工及鄰近社區居民一同清掃新虎尾溪防汛道路。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局26日於新虎尾溪周遭的防汛道路舉辦「逗陣來淨溪 疼惜咱ㄟ新虎尾溪」淨溪活動，由湳仔社區發展協會理事長廖世恭與雲林縣水環境巡守隊、環保志工及鄰近社區居民一同清掃及維護新通車的雲禾大橋周邊整潔，上百人參與，於防汛道路約一小時清出10大袋垃圾。

雲禾大橋鄰近的新虎尾溪及防汛道路是由二崙鄉湳仔村水環境巡守隊、吳厝水環境巡守隊及三和社區水環境巡守隊所共同維護。湳仔社區發展協會理事長廖世恭也是湳仔村水環境巡守隊隊長，他表示，今天撿到了垃圾很多樣，主要有保麗龍和塑膠的手搖飲料杯、寶特瓶、酒瓶等，岸邊、堤防、防汛道路的垃圾還蠻多，垃圾會影響一旁的河川受汙染，連環效應問題不可輕忽。

▲雲林縣水環境巡守隊、環保志工及鄰近社區居民一同清掃及維護新通車的雲禾大橋周邊整潔，上百人參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

湳仔村水環境巡守隊分享水環境維護經驗，指出，湳仔村內設置生態池的主要目的為了淨化村內的生活廢水，由雲林科技大學指導共同討論設計而成，其中過濾系統是利用水車帶動水流，使生活廢水經各階段石頭過濾，最終流往生態池中，將污水處理變成社區營造的一環，除了可以維護環境生態，生態池周邊也成為居民閒暇聚會的好據點。

▲雲禾大橋橫跨新虎尾溪並連結虎尾高鐵特區與二崙鄉，夜間開燈亮眼稻穗意象成雲林嶄新地標。（圖／記者蔡佩旻攝）

「雲禾大橋」橫跨新虎尾溪並連結虎尾高鐵特區與二崙鄉，雲林縣環保局長鄭育麟表示，新虎尾溪水系流經莿桐鄉、西螺鄉、虎尾鎮、二崙鄉、土庫鎮、崙背鄉、褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、林內鄉等區域，環保局除定期與村落、社區舉辦淨溪活動，因沿線畜牧場多，水巡隊也經常進行水環境巡檢及維護，協助環保局監控廢水排放熱點，若發現業者偷排廢水，將依法重罰。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲禾大橋完工帶動附近鄉鎮的發展，也帶來大量的車流，但我們不能忘記共同守護這片環境的使命，透過淨溪活動的舉辦，讓民眾用實際行動共同維護社區周邊環境。此外，更感謝水環境巡守隊平時對水環境的維護與管理，以及定期進行水質檢測，為守護本縣的河川貢獻一份心力。

▲雲禾大橋完工帶動附近鄉鎮的發展，透過淨溪活動共同維護社區周邊環境。（圖／記者蔡佩旻攝）



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