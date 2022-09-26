　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年輕夫妻炫富「名車豪宅是日常」　吸300人投資以鈦幣狠詐3000萬

▲▼市刑大詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查出以投資以鈦幣為噱頭的詐騙集團，起出現金和名牌包。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一對王姓（28歲）和陳姓（30歲）夫妻在IG上炫富，出入開保時捷名車，狂曬名表和名牌包，吸引親友和軍人投資以鈦幣，每個月可獲利3-5%的利潤，不知情的投資人拿到第一期利息後，揪更多人加入，高雄市刑大獲報後，在8月份搜索這對夫妻的1500萬元豪宅，並在台北逮到林男和許女兩名同夥，除了名表、名牌包外，還在床底起出超過600萬現金，警方初步清查，受害民眾超過300人，不法所得超過3000萬元。

▲▼市刑大詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲王男在IG上炫富。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大偵二隊今年2月接獲民眾檢舉，王姓夫妻涉嫌以「投資理財」、「預約諮詢」等時下賺快錢的名目，利用網際網路等社群軟體，常於Instagram（IG）社交平臺上發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶之影片博取信任。

▲▼市刑大詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查出以投資以鈦幣為噱頭的詐騙集團，起出現金和名牌包。（圖／記者陳宏瑞攝）

偵二隊隊長張峻華表示，王、陳2嫌以吃好逗相報模式及「保證獲利」等話術，與投資客戶簽立1紙「合作合約書」授權參與以鈦幣買賣交易計劃、投資實體店面等幌子，藉以向投資人招攬收受投資款項吸收資金，王、陳2嫌自2020年2月迄今經手款項過億元，夫妻倆將己身打造成多金炫富頂客族，出入均以名車代步出手闊綽、穿戴名牌華服精品配戴百萬名錶，手法和「龐式騙局」十分相似。

▲▼市刑大詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查扣集團的保時捷轎跑車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

除了投資以鈦幣，集團還以投資房地產為噱頭，投資100萬元以上每個月可獲利4%以上，不少人幾乎在初期都嚐到甜頭，於是拉更多朋友和親人加入投資的行列，甚至還有20名軍人也投資50萬到100萬元不等的金額，直到今年初，不少投資者領不到所謂的利息，才向警方報案求助。

▲▼市刑大詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方逮捕涉嫌詐騙的王男（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方持續追查半年後，在7月6日、8月23日執行搜索、拘提王姓網紅夫妻檔，並遠赴台北市追緝搜索其上游林姓男子和許姓女帳房，更在他們的住處起獲大量現金、精品包及高價名牌手錶等不法利得證物。

警方調查，王、陳夫妻檔及林、許等4人曾參與以投資虛擬貨幣、賣陰宅靈骨塔等詐騙集團的經驗，現更食髓知味且手段更加進化，4人到案後均坦承犯行，警方在偵訊後，依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／被「神秘男」溫馨接送！　林襄曝身分
大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」：態度還很差
快訊／周玉蔻手扯張淑娟！　想道歉被擋下
張淑娟哭喊：我沒跟蔣孝嚴滾床！　嗆周玉蔻「別拿我照片打知名度
快訊／周玉蔻緊咬身世狂轟「你叫郭萬安」！　蔣萬安回應了
周玉蔻王鴻薇瘋狂互罵：不要臉、蟑螂、老鼠！　馬英九也躺槍
快訊／張淑娟爆哭現身！　怒罵周玉蔻：一點媒體素養都沒有
LIVE／張淑娟親赴北檢　現身提告周玉蔻
快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看
快訊／王鴻薇、周玉蔻互罵10分鐘！　怒嗆：我要告她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／最貴烤肉！高雄男趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

折回北檢爆追逐戰…周玉蔻手扯張淑娟：跟妳道歉！被擋怒罵居心何在

張淑娟哭喊「沒跟蔣孝嚴滾床」！痛斥周玉蔻：別拿我照片打知名度

金門騎士停等行人慘挨撞！後座女摔下受傷　駕駛落跑竟是酒駕

獨／辣媽遊台中掉婚戒！不敢跟老公吐實　民宿「垃圾堆」救愛情

不滿對方「打招呼不回」　台中醉移工持水果刀劃傷同事

民航局6飛機長期出租華航　華航討溢付租金獲賠2.76億確定

快訊／張淑娟爆哭現身！　怒罵周玉蔻：一點媒體素養都沒有

緊咬蔣萬安身世！周玉蔻轟「你叫郭萬安」　喊話：不告是孬孬

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

水泥車「跨車道」轉彎 機警騎士秒跳車撿一命

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

獨／最貴烤肉！高雄男趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

折回北檢爆追逐戰…周玉蔻手扯張淑娟：跟妳道歉！被擋怒罵居心何在

張淑娟哭喊「沒跟蔣孝嚴滾床」！痛斥周玉蔻：別拿我照片打知名度

金門騎士停等行人慘挨撞！後座女摔下受傷　駕駛落跑竟是酒駕

獨／辣媽遊台中掉婚戒！不敢跟老公吐實　民宿「垃圾堆」救愛情

不滿對方「打招呼不回」　台中醉移工持水果刀劃傷同事

民航局6飛機長期出租華航　華航討溢付租金獲賠2.76億確定

快訊／張淑娟爆哭現身！　怒罵周玉蔻：一點媒體素養都沒有

緊咬蔣萬安身世！周玉蔻轟「你叫郭萬安」　喊話：不告是孬孬

獨／最貴烤肉！高雄男趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

逃離車水馬龍！基隆全新開幕「隱山所」咖啡　絕美小天地紓壓一整天

影／周玉蔻狂譙「柯文哲撒旦魔鬼」20分鐘一次看：殭屍病毒、痞子流氓

「神秘男」溫馨接送！　林襄曝對方身分

超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

民調支持度被侯友宜輾壓　林佳龍：先爭取綠營選民回籠

熟女突爆肥「變月亮臉」　「減肥一年都沒用」竟是長腦下垂體腫瘤

周玉蔻「放電」示愛陳時中！蔣萬安冷送8成語：小倆口談情說愛沒興趣

見證重視環保里程碑　花蓮環境教育數位中心大樓落成啟用

萬金石馬拉松今午起開始報名　挑戰明年金標籤和亞洲首場綠色認證

短裙妹腳麻...停路邊公主抱　抱怨被大車叭X2「網卻歪樓」

社會熱門新聞

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

強拍女官員裸照　華盛營造竟拿百億政府標案

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

鎮瀾宮金媽祖銅製實心　製作者回應

賽車神聽到廖老大：我們是專業的

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！夫怒告

快訊／新莊賓士男酒駕害命！　騎士濺血慘死

快訊／國1「公車、轎車」追撞　回堵1公里

晶英酒店爆食物中毒　賓客：整晚簡直是煉獄

LIVE／張淑娟親赴北檢　正式提告周玉蔻

新北警抓錯人　男寫千字還原現場

更多熱門

相關新聞

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

美艷火辣的直播主「媁哥」先前被老東家「嚴世兄弟」控告散布猥褻物，還在Instagram限動發布「想幹我嗎？請射好射滿」含有性交易意涵的訊息等，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》等，不過檢查官認為罪證不足不予起訴。嚴男不服再向法院聲請交付審判，法官則認為賣淫一事不在交付審判範圍內，媁哥也未構成公然侮辱，因此駁回處理。

陳炳辰／現實不存在的「維多利亞壹號」　事故豪宅價不跌

陳炳辰／現實不存在的「維多利亞壹號」　事故豪宅價不跌

台中20歲妹「被要IG」告性騷擾　男子到案道歉

台中20歲妹「被要IG」告性騷擾　男子到案道歉

北市35歲以上豪宅交易都在同一區　小英總統舊家再現破億戶

北市35歲以上豪宅交易都在同一區　小英總統舊家再現破億戶

家族爭產掀天母豪宅變價拍賣　11人競爭「加價1237萬」才搶到

家族爭產掀天母豪宅變價拍賣　11人競爭「加價1237萬」才搶到

關鍵字：

IG炫富名車名表豪宅300人以鈦幣3000萬

讀者迴響

熱門新聞

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

浴室矽利康發霉！網曝神招

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

掰咖弟坐輪椅被推去正妹桌　網笑翻

台南Josh球場約會「啦啦隊女神」

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面