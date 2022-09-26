年輕夫妻炫富「名車豪宅是日常」　吸300人投資以鈦幣狠詐3000萬

▲警方查出以投資以鈦幣為噱頭的詐騙集團，起出現金和名牌包。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一對王姓（28歲）和陳姓（30歲）夫妻在IG上炫富，出入開保時捷名車，狂曬名表和名牌包，吸引親友和軍人投資以鈦幣，每個月可獲利3-5%的利潤，不知情的投資人拿到第一期利息後，揪更多人加入，高雄市刑大獲報後，在8月份搜索這對夫妻的1500萬元豪宅，並在台北逮到林男和許女兩名同夥，除了名表、名牌包外，還在床底起出超過600萬現金，警方初步清查，受害民眾超過300人，不法所得超過3000萬元。

▲王男在IG上炫富。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大偵二隊今年2月接獲民眾檢舉，王姓夫妻涉嫌以「投資理財」、「預約諮詢」等時下賺快錢的名目，利用網際網路等社群軟體，常於Instagram（IG）社交平臺上發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶之影片博取信任。

▲警方查出以投資以鈦幣為噱頭的詐騙集團，起出現金和名牌包。（圖／記者陳宏瑞攝）

偵二隊隊長張峻華表示，王、陳2嫌以吃好逗相報模式及「保證獲利」等話術，與投資客戶簽立1紙「合作合約書」授權參與以鈦幣買賣交易計劃、投資實體店面等幌子，藉以向投資人招攬收受投資款項吸收資金，王、陳2嫌自2020年2月迄今經手款項過億元，夫妻倆將己身打造成多金炫富頂客族，出入均以名車代步出手闊綽、穿戴名牌華服精品配戴百萬名錶，手法和「龐式騙局」十分相似。

▲警方查扣集團的保時捷轎跑車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

除了投資以鈦幣，集團還以投資房地產為噱頭，投資100萬元以上每個月可獲利4%以上，不少人幾乎在初期都嚐到甜頭，於是拉更多朋友和親人加入投資的行列，甚至還有20名軍人也投資50萬到100萬元不等的金額，直到今年初，不少投資者領不到所謂的利息，才向警方報案求助。

▲警方逮捕涉嫌詐騙的王男（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方持續追查半年後，在7月6日、8月23日執行搜索、拘提王姓網紅夫妻檔，並遠赴台北市追緝搜索其上游林姓男子和許姓女帳房，更在他們的住處起獲大量現金、精品包及高價名牌手錶等不法利得證物。

警方調查，王、陳夫妻檔及林、許等4人曾參與以投資虛擬貨幣、賣陰宅靈骨塔等詐騙集團的經驗，現更食髓知味且手段更加進化，4人到案後均坦承犯行，警方在偵訊後，依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。