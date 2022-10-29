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3惡客桃園劫走白牌計程車「丟包國道」司機傻眼　高雄賤賣10萬

▲簡姓、黃姓與陳姓男子今年1月間搭乘白牌計程車，行經國三大溪段，羅姓司機停靠避車彎下車取後車廂物品時，副駕駛座陳姓男子趁機開走轎車，隨後變賣10萬元朋分花用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲簡姓、黃姓與陳姓男子今年1月間搭乘白牌計程車，行經國三大溪段，羅姓司機停靠避車彎下車取後車廂物品時，副駕駛座陳姓男子趁機開走轎車，隨後變賣10萬元朋分花用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

有毒品前科紀錄之曾姓男子，今年1月間夥同黃姓與陳姓男子，叫來白牌計程車欲前往新竹，羅姓司機行經國三大溪段時停靠路肩避車彎，下車到後行李廂欲取物品時，簡竟示意副駕駛座陳姓男子把車開走，3人搶走白牌計程車，隨後將車開往高雄變賣10萬元，被害人欲過戶時才驚覺是失竊贓車，警方循線查獲簡男3人到案，桃園地檢署偵結依搶奪罪嫌，將簡男等3人提起公訴。

檢警調查，37歲的簡姓男子今年1月3日夥同26歲的黃姓男子、25歲的陳姓男子搭乘白牌計程車，先後前往桃園與新竹地區。晚間10時許白牌計程車羅姓駕駛經過國三大溪路段時停靠路肩避車彎，下車到後行李廂欲取物品。坐後座的簡、黃2人見車鎖匙未取走，示意副駕駛座的陳男下手行搶，陳男會意後立即跨坐至駕駛座，猛踩油門將車搶走，留下車後一臉錯愕的羅姓駕駛。

簡男等3人搶得白牌計程車後欲變賣圖利，透過綽號「阿君」之不詳姓名男子向不知情江姓男子兜售，雙方相約高雄市林園區沿海路某處看車，黃男辯稱是友人欠債無力償還，才以出售此車抵債，刻意隱瞞為贓車之事實，不知情的江姓男子則以10萬元價購，並先支付3萬元，翌日再支付7萬元尾款給簡男等人。

孰料，江男購得白牌計程車後欲過戶時驚覺是失竊贓車根本無法過戶，氣得報警提告，警方則循線查獲是簡男等3人涉嫌搶奪等罪嫌。

桃檢複訊時，簡男等3人坦承犯行，受害人羅姓司機則另稱，車內還有2枚鑽戒、價值數百萬元之債權證明與28萬元現金、2支手機、皮夾等財物已不翼而飛，認為是簡男等3人取走，但檢方認為，本案僅羅姓司機單一指訴有上述財物，並無其他證據可認定簡男等3人涉嫌搶奪罪證。檢方偵結依搶奪罪嫌將簡男等3人提起公訴，其中簡、黃2人在5年內有犯罪前科，再犯本案為累犯，檢察官請求法院審酌依累犯之規定加重其刑。

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