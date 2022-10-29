星宇航空首架A350交機！張國煒親駕今抵台　 「國內唯一奢華頭等艙」

▲星宇航空首架A350交機，設有目前國內唯一的奢華頭等艙，董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，旅遊起飛，星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯時間28日中午12時正式交機，機身編號轉為B-58501，不但創業界之首，A350新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙，星宇航空董事長今也親自架機返台，預計下午15時30分抵達桃園機場，明年1月上線直飛東南亞，明年4月開航美國洛杉磯。

星宇航空首架A350-900廣體客機昨交機，張國煒與星宇航空執行長翟健華率隊親赴法國土魯斯Airbus總部接機，新機於法國土魯斯時間28日晚上19時由張國煒親自駕駛回台，預計台灣時間29日下午15時30抵達桃園國際機場，為親赴Airbus接回首架A350客機，張國煒自今年6月如火如荼地進行機型轉訓，10月初前往新加坡考取證照，取得空中巴士原廠A350的飛行許可。

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▲星宇航空首架A350交機，張國煒親自接機和駕機返台。（圖／星宇航空）

星宇航空也創業界之首，此架A350新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙，星宇航空董事長張國煒表示，隨著A350新機到位，星宇航空服務航點自2023年起，將有突破性發展，航網版圖將從亞洲區域航線拓展至北美。這架A350-900客機配備全台首次擁有個人空間的頭等艙，期許帶給國人不一樣的飛行體驗，同時將台灣精緻的在地文化，透過飛行推向更高的層次。

A350為Airbus最先進長程廣體客機，為效能最佳大型航機發動機，可減少25％燃油使用量及碳排放量。星宇航空表示，星宇A350-900為全台唯一配置個人拉門空間頭等艙及商務艙機型，設四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為全球首架進化版A350，客艙較一般A350增加4吋寬度，提供更寬敞乘坐空間，並採最新技術讓機內維持怡人溫濕度，客艙空氣每2-3分鐘循環更新。

▲▼星宇航空首架A350交機，張國煒親自駕機，10月29日下午抵桃機。（圖／星宇航空）

星宇A350客艙設計承襲A321neo及A330neo，由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感布料及皮革，打造兼具奢華精緻及舒適如家客艙空間。

星宇航空表示，機上娛樂系統全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的螢幕尺寸分別為32吋、24吋、15.6吋及13.3吋，領先國內同級廣體客機各艙等配備之螢幕。

星宇航空指出，首架A350-900今日抵台，第二架預計於12月交機，A350-900預計可於2023年1月完成驗證上線執飛，初期將飛航東南亞區域航線，並規劃於明年4月正式開航美國洛杉磯。