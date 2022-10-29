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張國煒親駕首架星宇A350！空中三機合體編隊飛行　「航空界創舉」

▲STARLUX三機編隊飛行。（影／星宇航空YouTube）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒親駕首架A350-900將於今（29）日下午抵台，機隊A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊，星宇航空再創業界創舉，A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，展現機隊磅礴氣勢，也留下歷史性一刻的畫面。

為展現機隊氣勢，星宇航空耗時近一年作業，遠赴法國土魯斯Airbus與當地專業航空拍攝團隊Master Films合作，完成氣勢磅礴的三機合體編隊飛行大片，星宇航空表示，期盼能透過此拍攝紀念全機隊到位。

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▲▼星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

▲星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

▲星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

星宇航空指出，本次三機合體編隊拍攝，以空對空拍攝執行，需仰賴天時地利人和，全世界各航空公司空對空影片皆為單一航機拍攝，星宇航空因全機隊爲Airbus機種，且正值交機密集時期，故有此難得機會可將所有機型聚集於土魯斯執行任務。

星宇航空拍攝團隊租用直升機，捕捉航機於地面魚貫滑行及起降瞬間，並以輕型噴射機負責空中跟飛，方能拍攝到三機於藍天白雲之上同飛的優美畫面。

為拍攝歷史性一刻畫面，星宇航空表示，執行此次重要任務的航機為機身編號B-58207的A321neo、機身編號B-58304的A330neo及星宇航空首架編號B-58501的A350-900，Airbus也全力配合，派出原廠經驗老道的機師們執飛。

▲▼星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

▲星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

星宇強調，機師們參與數次行前會議，與星宇航空、拍攝團隊密集討論隊形及航路規劃，安排出不同一般的飛行姿態，包含三機直線並排同飛、三角隊形，還有三機傾角分離，A321neo、A330neo及A350-900依序微傾展現LOGO機腹後分離，成功展現星宇航空航機在陽光照射下的各種角度。

今年在疫情尾聲，適逢星宇航空機隊交機高峰期，星宇航空表示，今日下午民眾引頸期盼的首架A350-900廣體客機返台，三機型全員到齊，將迅速且全面的拓展航網、提升運能。

▲STARLUX三機編隊飛行幕後花絮。（影／星宇航空YouTube）

▲董事長張國煒檢查飛機畫面。（影／星宇航空YouTube）

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