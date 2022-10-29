「斗米建校」60年校舍先建再拆　中山國小8千萬重建

▲▼ 中埔鄉中山國小新建校舍落成啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉中山國小於45年成立，當時以村中每戶人分擔一斗米的費用作為建校經費，因此號稱「斗米建校」，然而校內老舊校舍使用已逾60年，由於耐震能力不足，嘉縣府核定8,310萬元重建經費，採「先建後拆」的方式，107年就開始規劃新校舍的設計，歷經4年整建，日前落成啟用。

校舍新建一棟3層樓，總樓地板面積約690坪，共22間嶄新教室，包括普通教室、多功能教室、自然教室、電腦暨語言教室、圖書室、幼兒教室、校長室、行政辦公室、輔導中心及健康中心等，縣長翁章梁期許中山師生在優質的學習環境下，持續為嘉義、也為石硦社區培育更多英才。

中山國小校長黃柏嘉介紹，新建教學大樓由吳建志賴人碩聯合建築師事務所依據校內閱讀特色，特別以典雅的花式砌磚「書背」與「學習梯」規劃設計，並由安鴻營造興建完成，新校舍更榮獲今年校園建築景觀類－建築園冶獎肯定，環境優美舒適，是提升學習熱情的好空間。

翁章梁說，中山國小新校舍整體很舒服，也把設備更新讓教學空間更完善，把錢投資在教育絕對值得，學子們都是未來台灣的驕傲，讓孩子得到最好的教育與道德培養，一代比一代更強，台灣就可以越來越好。

家長會長林家良指出，中山國小的教學品質有目共睹，期許學生繼續在嶄新的校園環境裡獲得更好的學習成就；在校服務達30年的資深護理師黃玉燕說，歷經舊校舍的拆除到新校舍落成，許多的歷史回憶與故事在心頭點滴上演，感謝過去到現在的所有支持學校的夥伴和各界人士，更感謝縣府用心