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直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

消費中心／綜合報導

▲▼ 直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！ 。（圖／翻攝自影音）

▲街訪突即隊深入鬧區調查台灣女孩們所認可的男性貼心舉動

秋風起～天氣逐漸轉涼，充滿詩意氛圍的秋天又被稱為戀愛的季節，看著街上情侶成雙入對，涼涼的天氣令人特別想好好談場戀愛。為了解開母胎單身之謎，ETtoday單身小編代表-阿肥替台灣優質男孩們深入街頭調查，傾聽女孩們的真心話，到底認可台灣男性哪些貼心舉動？期許台男們了解女孩心，趁著涼爽的秋天告別單身，在冬天來臨前有戀人陪伴，不再形單影隻有人暖心也暖。

▲▼ 直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！ 。（圖／翻攝自影音）

▲女孩們其實要的不多，貼心呵護的行為最容易打動女孩心

來到街頭，阿肥小編開門見山地詢問女孩們：『你覺得台灣男生貼心嗎？』女孩們紛紛表示：『還好耶，我都遇到理科直男』、『通常太貼心的都有鬼』、『不貼心ㄟ』。看來台灣男生不貼心的印象已經根深蒂固，不甘心的小編持續追問：『什麼行為可以讓女生覺得心動？』答案出乎意料的簡單，女孩們其實要的不多，主要重點來自日常生活中的貼心小舉動，例如記得女孩的習慣或喜好，或是當每個月經期不舒服時，送上一杯暖心又暖身的熱飲，都可以讓女孩們留下被呵護的幸福感，也願意與對方多點互動。

▲▼ 直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！ 。（圖／翻攝自影音）

▲全家私品茶兩款充滿戀愛氛圍的杯子設計

說到暖心又暖胃的熱飲，小編立馬化身暖男界的肥肉代表，奉上全家私品茶與永豐餘生技聯名推出的『黑糖薑茶』、『桂圓紅棗海燕窩』和今年推出的新品『杏仁茶』，主打以天然食材，帶給消費者健康、安全也可口的食物為目標的永豐餘生技，本次期間限定與全家聯名推出讓消費者三款熱飲不用費心熬煮，24小時隨時都喝得到，只要進全家就能化身暖心男友，不僅暖活你的心也暖活你的戀情。

▲▼ 直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！ 。（圖／翻攝自影音）

▲全家私品茶與永豐餘生技聯名推出的新品杏仁茶

全家私品茶與永豐餘生技聯名推出的新品杏仁茶，特選上等南杏烘焙後研磨成粉，保留光中杏顆粒口感，口感溫潤香醇，女孩們喝了紛紛表示：『不會太甜，很純的味道』、『聞起來很香，非常的溫潤』。以梨山烏龍茶為基底，搭配紅棗、柴燻桂圓、寶山黑糖及海燕窩的桂圓紅棗海燕窩，則獲得很天然的甜味，沒有化學感的好評，另一款以安心老薑及新竹寶山黑糖，慢火細熬的黑糖薑茶，喝起來保留了香氣，又不會太辣太刺激，深得女孩心。

▲▼ 直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！ 。（圖／翻攝自影音）

即日起到11/1號，私品茶永豐餘系列使用全盈＋PAY，單杯79折，另外到11/15號私品茶全品項第二杯7折(粉包商品除外)，微涼的秋冬，來杯全家x永豐餘生技熱飲，為你的戀情暖暖加溫吧！

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