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東森購物「鋅C望」打造雙重保護力守護健康　全家超商上架開賣

東森購物「鋅C望」（圖／東森購物提供）

▲東森購物「鋅C望」10/26（三）起於全家便利商店上架販售，每包售價128元，一包3公克含有維生素C和鋅兩大營養素，打造雙重保護力。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

疫後新生活，也要持續做好日常保養。根據醫學報告，多補充維他命C、鋅，能幫助人體加強免疫系統，東森集團和大江生醫聯手推出「鋅C望」，一包3公克就含有兩大營養素，維生素C和鋅打造雙重保護力，10/26（三）起陸續於全家便利商店上架販售，售價128元，包裝小簡易攜帶，方便民眾隨時補充營養，調整體質，打造健康好底子。

在全球遭受新冠疫情肆虐近三年來，東森購物從會員大數據分析，觀察到消費大眾對於保健品需求日益提高，除了常見的「日常基礎保健食品」，「分類機能保健食品」銷售量也明顯提升。

看到一般消費大眾及許多熟齡族的生活需要，東森在保健品領域持續精進升級，與大江生醫聯手推出「鋅C望」，一包3公克的鋅含量等於6.5顆生蠔，維生素C含量等於4.3顆檸檬，滿足一天所需能量，有助調節生理機能，當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物，打造人體健康防護罩。

「鋅」是維持人體健康不可少的礦物質，根據國健署建議，男性每日需攝取15毫克的鋅，女性每日需攝取12毫克；營養師亦指出，微量元素「鋅」能幫助T細胞及自然殺手細胞發育成熟，抵禦外來病菌，而鋅除了參與細胞的複製、分裂、修復，也能幫助皮膚和黏膜組織的完整性。當鋅攝取不足，細胞將無法正常分裂，導致免疫力下降，可能會造成疲勞、傷口難癒合、掉髮等問題。

▲▼ 臺大東森生技產學高峰會, 大江生醫集團陳彥任營運長,臺灣大學食品科學博士郭心羽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲大江生醫營運長陳彥任（左）、大江生醫集團的博士郭心羽（右）日前在臺大東森生技產學高峰會針對「鋅C望」配方進行發表。（圖／記者徐文彬攝）

大江生醫營運長陳彥任指出，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文，皆提到維生素C加鋅可以強化免疫系統，因此做為產品配方著手研發，並搭配大江生醫耗時約三年、人體驗證可修復肺部細胞的紫花香茅萃取物，在疫情猖獗之下，相信是能夠提升身體防禦力的保健產品。

為了推薦給更多消費者，東森購物「鋅C望」新增銷售通路，10/26（三）起於全家便利商店正式上架，方便隨時購買，在後疫情時代，時時刻刻守護全家人的健康。

慶祝東森在全家新登場，好禮三重送，除了「鋅C望」，東森寵物毛骨力、料理之王料理包、Strawberry益菌棉生棉也同步在全家上架銷售，凡購買東森購物四項任一商品，掃描盒內QRcode，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送全家購物金35元，第二重回饋等值東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動到102年2/7止。

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