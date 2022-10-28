夜會陳時中是「選舉外的真感情」　王必勝酸：沒有做事的人無法理解

▲民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心團隊27日晚間由衛福部長薛瑞元帶隊，前往民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部引發討論，藍營質疑此次「密會」與近期高端疫苗爭議有關。指揮官王必勝今（28）日對此回應，「選舉以外，人生還有真感情，還有人情義理」，他也開酸，「我們和陳時中候選人900多天併肩奮鬥，是患難真情，是沒有做事的人無法理解的」。

根據《聯合新聞網》報導，陳時中競選總部27日直到深夜仍燈火通明，還傳出指揮中心團隊由衛福部長薛瑞元帶隊前往密會，人員包含指揮官王必勝、發言人莊人祥等。

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王必勝在指揮中心記者會被問及此事，他隨即開酸「選舉以外，人生還有真感情，還有人情義理，都是我們日常正常生活會發生的事情，我們和陳時中候選人900多天並肩奮鬥，是患難真情，是沒有做事的人無法理解」。

王必勝說，同仁已經100多天沒有和陳時中見面，吃吃東西聊天，不需要擴大引伸，也不要動用資源偷拍。他透露，昨天聚會都聊一些近況，「像是羅副唱歌比較好聽還是候選人唱歌比較好聽」，還有生活中的酸甜苦辣。

王必勝說，真的要聊「什麼」，不用到現場，打電話視訊都可以。在此鄭重對大家說明，都是聊些其他事情，陳時中也離開衛福部、離開指揮中心，不會聊政策的東西。

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