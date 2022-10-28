　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜會陳時中是「選舉外的真感情」　王必勝酸：沒有做事的人無法理解

▲民進黨台北市長候選人陳時中競選總部成立。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心團隊27日晚間由衛福部長薛瑞元帶隊，前往民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部引發討論，藍營質疑此次「密會」與近期高端疫苗爭議有關。指揮官王必勝今（28）日對此回應，「選舉以外，人生還有真感情，還有人情義理」，他也開酸，「我們和陳時中候選人900多天併肩奮鬥，是患難真情，是沒有做事的人無法理解的」。

根據《聯合新聞網》報導，陳時中競選總部27日直到深夜仍燈火通明，還傳出指揮中心團隊由衛福部長薛瑞元帶隊前往密會，人員包含指揮官王必勝、發言人莊人祥等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝在指揮中心記者會被問及此事，他隨即開酸「選舉以外，人生還有真感情，還有人情義理，都是我們日常正常生活會發生的事情，我們和陳時中候選人900多天並肩奮鬥，是患難真情，是沒有做事的人無法理解」。

王必勝說，同仁已經100多天沒有和陳時中見面，吃吃東西聊天，不需要擴大引伸，也不要動用資源偷拍。他透露，昨天聚會都聊一些近況，「像是羅副唱歌比較好聽還是候選人唱歌比較好聽」，還有生活中的酸甜苦辣。

王必勝說，真的要聊「什麼」，不用到現場，打電話視訊都可以。在此鄭重對大家說明，都是聊些其他事情，陳時中也離開衛福部、離開指揮中心，不會聊政策的東西。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
2022全球最佳雇主「台灣6企業上榜」　全台最好老闆是他
丁允恭嘿咻女記者判更重　正妹妻PO婚紗照：選擇以幸福回擊
IKEA要開新分店！　地點搶先曝光
特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈被撞噴　女大生亡騎士插管
「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖：線條太美
快訊／丁允恭二審被判更重！　撤職並停止任用3年
墾丁大街活春宮！　23歲女被玩壞：我是狗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九合一選舉決戰11／26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

秋高氣爽！南下出遊路況　枋寮警「報呼哩哉」

與女友「親親五花肉」嫌丟臉！他「紀念日慘分手」後悔：能挽回嗎

全台900家遊覽車評鑑「11家奪優」　國光客運辦觀摩會「秀肌肉」　

故宮3古物破損沒隱匿！網友見「聲明1行字」酸：只是不讓外界知道

逢甲名店蟑螂滿屋跑「蛋餅包蟑螂」還會飛！客崩潰嚇逃：鑽進鞋

工科爸為護子轉學農　創立辰明智能智慧偵測動植物生長狀態

58歲男打次世代疫苗後死亡！接種2天後冒3症狀　服藥休息就昏迷不醒

修水電的也來！90%網紅都有接「1業配」他傻眼　打超兇爆共鳴

「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖！網羨炸：線條太美

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

九合一選舉決戰11／26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

秋高氣爽！南下出遊路況　枋寮警「報呼哩哉」

與女友「親親五花肉」嫌丟臉！他「紀念日慘分手」後悔：能挽回嗎

全台900家遊覽車評鑑「11家奪優」　國光客運辦觀摩會「秀肌肉」　

故宮3古物破損沒隱匿！網友見「聲明1行字」酸：只是不讓外界知道

逢甲名店蟑螂滿屋跑「蛋餅包蟑螂」還會飛！客崩潰嚇逃：鑽進鞋

工科爸為護子轉學農　創立辰明智能智慧偵測動植物生長狀態

58歲男打次世代疫苗後死亡！接種2天後冒3症狀　服藥休息就昏迷不醒

修水電的也來！90%網紅都有接「1業配」他傻眼　打超兇爆共鳴

「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖！網羨炸：線條太美

雪莉逝世3年「出現在她夢中」　摯友放心了：妳看起來很幸福

穩懋Q3財報慘！產能利用率降至4成　「有鼓勵員工休假」

九合一選舉決戰11／26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

星巴克10／30起「全品項第二杯半價」　連續兩天優惠喝起來！

看到中大型犬都會「莫名的抖」　阿楞沒遇見柴犬Nana前真情告白

恐攻風險增　美國撤離奈及利亞非緊急人員

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

大聯盟球衣最熱銷十大球員　貝茲排第一、已故球星也入列

妹妹確診在家！　牠被迫當「厭世喵寶寶」無奈裝睡：快回學校啦

玩抖音「偷車挑戰」丟命！4青少年當場噴飛慘死　最小才14歲

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

生活熱門新聞

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

撐2個月！廖老大加盟店10/31熄燈　老闆曝下一步

翻臉比翻書還快！「最難捉摸星座」TOP3

故宮人員摔破青花瓷　自責到睡不著

奈格颱風增強　吳德榮警告：對台灣威脅不小

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰

11月運勢出爐！命理師點名「3生肖」財運旺翻

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光

高端戰士2度確診！他飛日本前「PCR陽性」

摔破3件國寶！故宮最新4點聲明「還原破損過程」

親親五花肉　害他紀念日分手

一圖看奈格颱風路徑趨勢！「周一最接近台灣」　雨彈連炸4天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

納豆求婚遭拒！依依曝原因

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面