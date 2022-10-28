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ET民調／北市棄保難操作？陳時中鐵票達83.8%　蔣黃有18%相互流動

▲▼黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

年底九合一大選在即，台北市長選情膠著，引發外界關注棄保問題。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，民進黨候選人陳時中鐵票比例達83.8%，國民黨候選人蔣萬安鐵票比例75.5%，無黨籍黃珊珊70.5%。其中以陳時中鐵票比例最高，不過三人皆達七成以上，推測棄保發生機率較低。另外政黨傾向方面，以蔣萬安獲得國民黨92.8%支持度為最高，陳時中民進黨支持度80.3%，黃珊珊僅獲台灣民眾黨71.3%支持度，相對較低。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

根據《ETtoday新聞雲》台北市長最新民調，詢問如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人。在蔣萬安支持者中，75.5%表示不會改變，18.7%改投黃珊珊，1.0%改投陳時中；陳時中支持者中有83.8%不會改變，7.4%改投黃珊珊，1.9%改投蔣萬安；黃珊珊支持者中則有70.5%不會改變，18.0%改投蔣萬安，7.2%改投陳時中。三人鐵票皆達7成以上，其中以陳時中鐵票比例比例最高，推測棄保發生機率較低。

另外，從民眾的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在國民黨、泛藍認同者中，分別獲得92.8%、81.0%較高支持度；陳時中在民進黨、泛綠認同者中，分別獲得80.3%、70.2%相對較高的支持度。而黃珊珊在台灣民眾黨認同者中，獲得71.3%的支持度。

三人在政黨傾向方面，以蔣萬安獲得的國民黨92.8%支持度為最高，黃珊珊獲得台灣民眾黨71.3%支持度，相對較低。至於中間選民，以蔣萬安獲得較多支持，支持度達39.1%，黃珊珊27.2%居次。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

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