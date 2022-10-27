她抬頭驚見「老人倒掛14樓窗外」痛苦呻吟！　驚險畫面曝光

▲楊女抬頭驚見老人掛窗邊。（圖／瀟湘晨報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東韶關近日發生驚險一幕，一名老人倒掛在14樓窗外，左腳卡著一把椅子搖搖欲墜。楊姓女子透露，老人當時意識還算清醒，「只不過一直在呻吟。」

據《瀟湘晨報》報導，楊女26日上午8時30分左右，買完菜準備回家，不經意地抬頭，卻看到14樓的窗戶上似乎掛著一個人，她掏出手機放大後才看清，竟是一名老人倒掛在窗外，腳邊還卡著一把椅子。

楊女立刻報警，接著叫上路過的一名年輕男子衝上樓營救，搭電梯時遇到隔壁樓的婦人，「她說她在隔壁樓晾衣服，看到有人掛在窗邊，放下衣服就跑過來了。」

▲楊女3人試圖保持老人平衡。（圖／瀟湘晨報）

萬幸的是老人並沒有鎖門，三人衝進去後，發現老人整個身體倒掛窗外，僅一隻腳卡在室內的凳子靠背中，而椅子的靠背和椅腿正好卡在了窗戶上，才讓老人沒有掉下去。

楊女3人當時也不敢貿然救人，萬一出現意外老人很容易掉下去，只能先保持平衡，「當時情況挺危急的，由於窗戶開口很小，也沒辦法把老人拉上來，我們就拿來一個床單，將老人另外一隻懸空的腳綁住，再將床單綁在窗戶中間的欄杆上，並牢牢抓住床單控制平衡。」

▲現場畫面。（圖／瀟湘晨報）

據楊女描述，老人當時意識還算清醒，只不過一直在呻吟，沒有說什麼；大約5分鐘後，救援人員抵達現場，「懸著的心總算落了下來」，雖然只有短短的幾分鐘，但很緊張，一直怕老人掉下去。

據悉，老人已經年過八旬，剛做完腦部手術不久，獲救後沒有說話，但能自主坐在椅子上，除了腿部有些許刮傷流血外，暫無大礙。民警、消防人員到場後，老人的女兒也趕回了家中，並對救援人員表示感謝。