休旅車開出加油站…直行機車撞上去　男騎士倒地昏迷

▲休旅車開出加油站…遭直行機車衝撞，男騎士雙手倒地昏迷。（圖／翻攝社會事新聞影音）



記者許展溢／高雄報導

高雄楠梓區高楠公路27日上午11時38分發生一起機車撞上一輛紅色休旅車，47歲男騎士當場昏倒，全身朝上倒地，雙手攤著，讓路過的民眾看得直喊，「這撞得不小」，太嚴重了，民眾也幫忙報警，騎士送榮總治療。

警方提到，當時這輛汽車是從加油站開出來，男騎士直行撞上，肇事責任還要再進一步釐清。據了解，男騎士無明顯外傷、手腳痲、無力，當下送榮總治療，目前沒有生命危險。