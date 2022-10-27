曾為觀光局「TAIWAN」揮毫！舞墨大師徐永進逝世　文化部長哀悼

▲「舞墨大師」徐永進逝世，享壽71歲。（圖／桃園市立美術館提供）

記者林育綾／台北報導

「舞墨大師」徐永進在昨（26）日逝世，享壽71歲。他曾為觀光局「TAIWAN」揮毫，以風格強烈且別具禪意聞名。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並感懷徐永進先生對書藝創作堅持不懈，用生命揮毫的精神，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

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▲徐永進為觀光局「TAIWAN」揮毫。（圖／觀光局）

文化部提到，徐永進一生創作不輟，從傳統中脫胎而出，其實驗創作融入當代的社會文化和民眾生活，如觀光局「TAIWAN」標誌、電影《艋舺Monga》中英文書法題字、2010上海世界博覽會「臺灣館」3D祈福山水天燈祈福語⋯等，筆下揮灑出新一世代書法的鮮活風姿，反映社會與時代。



徐永進不僅突破書法的法度，也曾跨界與優人神鼓合作，於臺北當代藝術館舉辦「Beyond書法－徐永進當代書藝展」。今年也在橫山書法藝術館展出其生平代表作的回顧「狂筆‧顛墨：徐永進贈藏選粹」特展，展現從事現代化書法創作豐碩成果。

▲藝術家徐永進以風格強烈且別具禪意的書法風格聞名。（圖／桃園市立美術館提供）



文化部表示，徐永進先生承繼傳統書法體系，更勇於開創，進一步強化筆墨線條特色，為書藝拓展一片廣闊天地，其作品鮮明動人，更進入大眾生活，讓書法之美更觸動人心。