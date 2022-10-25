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拚死加班竟讓獎金減少！「用人費上限掐住中華郵政」　工會籲放寬

▲▼郵局,櫃台,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲郵局傳出年終和績效獎金將縮水。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今年調薪4%，加上4成員工確診，所剩人力接手工作導致加班費暴增，用人費用將超過288億元上限，讓往年可領4.4個月年終和績效獎金的中華郵政，面臨19年來首度可能縮水0.3到0.5個月，讓員工炸鍋，台郵產工不滿表示，員工拚死拚活，卻換得獎金折減，要求用人費上限應放寬。

中華郵政自92年公司化後，每年都可領4.4個月年終獎金和績效獎金，不過今年卻傳出可能首度縮水，不僅因調薪讓用人費用增，由於中華郵政員工頻繁接觸顧客，高達4成員工曾確診，所剩人力接手工作致加班費暴增，預期到年底前用人費將超過288億元上限，獎金可能減少0.3到0.5個月不等，將是中華郵政公司化19年來首度獎金縮水，也讓員工炸鍋。

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台灣郵政產業工會副理事長黃柏維表示，去年基層很辛苦，承擔很多政策性要求，政府對中華郵政的用人額度卻萬年不變，在用人費限縮框架下，疫情期間員工前仆後繼為了郵政付出、為民眾提供服務，結果要承受用人費用的惡性循環，被折減績效獎金，真的情何以堪。

黃柏維說，過去一年員工確診人數很多，人手不足，能上班的人要承擔其他人的工作，加班增加，但給加班費是理所當然的，竟影響績效獎金，員工拚死拚活，卻因用人費用的額度，獎金被迫折減，造成大家憤怒和不平，中華郵政年年考績甲等，一個貢獻國庫和績效優秀的單位，卻落得獎金折減，實在很諷刺。

黃柏維強調，員工疫情期間拚死拚活，獎勵都來不及，居然還影響到績效獎金，用人費用沒有隨著通膨檢討，從以前沿用到現在，調薪是為了對抗通膨，用人費用也應該要有同樣改變，不能永遠讓中華郵政在同一個水庫裡自相殘殺，還可能影響晉用人力員額縮減甚至減段裁人，行政院必須正視此事，應加提撥額度，不能影響到績效獎金發放。

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