運將轉行當車手「每次收2%」　他「All in」8百萬全部化成泡沫

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲報案，有計程車運將到銀行提領75萬元，警方到場運將無法交代75萬元的來源，才坦承因疫情生意不好，才會當起車手，每次分得百分之2的報酬過生活，警方事後清查10多名被害人，其中一人就投資8百多萬元，最後全部血本無歸，經過1個月的追查，終於將幕後主嫌等7人全部逮捕到案。

警方調查，58歲的李姓運將，因為疫情生意不好，竟然轉作詐騙集團車手，在9月底前往銀行提領75萬元時被行員發現帳戶金流有異狀，立刻通知萬華分局龍山派出所警員到場了解，事後李無法交代金流來源，最後才坦承是當車手幫忙，警方先將李依照詐欺罪嫌移送法辦。

▲運將生意不好轉作詐欺車手，警方循線查出幕後主嫌。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方追查幕後主嫌，發現該詐騙集團主要在臉書、通訊軟體以及手機簡訊發送投資訊息，等被害人上鉤後再先釋出好處，被害人嘗到甜頭加碼，就立刻將對方封鎖刪除，有被害人投資1百萬，分得數萬元後，就將畢生存下的8百萬全數投資進去，最後落得血本無歸的下場。

警方事後追查，先逮捕48歲的劉姓、45歲的郭姓以及34歲等3名車手，後續又追查出35歲的蕭姓男子為幕後主嫌，又逮捕蕭、34歲的李、48歲的鄧姓幕後主使者，被害約10多人，不法金流約2千多萬元，警方不排除還有更多人受害，希望被害人踴躍出面指認。

▲詐騙集團以投資名義吸金，有被害人投資8百萬元卻血本無歸。（圖／記者邱中岳翻攝）

全案包括蕭姓犯嫌在內等8人，訊後均依照詐欺罪嫌送辦，另外蕭姓主嫌也因詐欺被判32個月，未入監服刑，也一併解送歸案。