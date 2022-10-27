Global Mall屏東市週年慶倒數 　加碼祭買一送一+商品4折起

▲Global Mall屏東市週年慶第二波登場，可抽泰國7日旅鄉舟、特斯拉 。（圖／Global Mall提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

Global Mall屏東市週年慶第二波《17週年慶。一起趣旅遊》即日起至10月31日開始倒數，加碼祭省荷包三招，助消費者輕鬆買，從美食、家電、服飾、香氛保養品到節慶打卡、裝扮滿足各式需求。

「十大必敗攻略」精選買一送一、4折起搶購商品，再搭配多元滿額贈，包括滿2000最高送200、指定櫃位滿5000最高送1000、以及健康家電消費滿10000最高送700，除了血拼之外，還推「美食超值送」滿額贈限量美食套餐，滿2,000元可兌換米塔炙燒牛排折價券、滿6000元可換勝博殿里脊豬排套餐券；因應萬聖節更推出「搞怪同樂優惠」館內設置應景佈置，還有派對不可缺少的變裝商品超值價49元起、期間限定甜點，一起解FUN同歡10月。

Global Mall屏東市搶攻最後一波採購潮，網羅美食、服飾、家電推出超過千項商品下殺折扣，包括斐仕、ROXY & QUIKSILVER、Timberland、輝葉、生活工場、THE BODY SHOP等，力推買一送一、4折起限搶商品，推薦翡仕「TIMEX MK1三眼計時手錶」原價9000元，優惠價4500元享買一送一、ROXY & QUIKSILVER「防潑水單肩後背包」原價2280元，優惠價1110元、生活工場「Haier海爾瞬熱型淨水器」原價6800元，優惠價3980元、THE BODY SHOP「純淨果香沐浴大容量組」原價3600元，優惠價1980元。

加碼「美食超值送」部分，單筆消費滿2000元贈米塔炙燒牛排專門店100元美食金、滿3000元贈兩張100元美食金，另於指定櫃位單筆消費滿6000元贈勝博殿豬排套餐券、滿10000元贈兩張套餐券，各門檻擇一兌換。

迎接萬聖節，館內品牌推出應景佈置，推出變裝派對推出「搞怪同樂優惠」，各式髮箍、耳環、服裝、糖果提桶等變裝道具49元起；而超人氣冰淇淋COLD STONE推萬聖節限定新品口味，「燕尾服黑面俠」極濃黑玫瑰鹽冰淇淋搭上極黑脆餅，神秘又增添視覺饗宴；「木瓜仙子」香甜濃郁的木瓜奶香冰淇淋，佐上黏綿軟Q小麻糬及煉乳，香氣十足，10月28日至30日購買中杯以上冰淇淋享同SIZE第二杯半價。10月30日舉辦萬聖節變裝搗蛋遊行，完成闖關任務就能成功討糖。