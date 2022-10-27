脫北女「孤獨死1年↑」無人知！遺體腐爛剩白骨　欠繳房租才被發現

▲女脫北者被發現陳屍在租屋處的床上，死亡時間疑似超過1年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

脫北者費盡千辛萬苦離開北韓，放下家人只為取得自由，然而逃離祖國後，南韓政府雖然會提供各項生活與就業協助，但仍有很大一部分的脫北者難以適應新生活。一名49歲的脫北者19日被發現陳屍在租屋處，然而她的屍體已經嚴重腐爛到看得見白骨，且身上穿著冬裝，疑似已經死亡超過1年都沒人發現。

根據《中央日報》報導，49歲的金女2002年脫北成功，並獲得南韓政府庇護，而她自護理大學畢業後，便進入統一部旗下的脫北者支援財團（現稱南北第一財團，남북하나재단）任職，成為提供脫北者心理諮商與就業支援的專職諮商師，2010年1月更曾以脫北者成功就業案例被媒體採訪。

看似完美適應南韓生活的金女，卻在19日被發現陳屍於首爾的租屋處。警方表示，金女被發現時，身上穿著冬裝，躺在床上，而遺體已經嚴重腐敗，無法靠肉眼辨識身分，並露出白骨，疑似死亡超過1年多都沒人發現。

金女生前友人指出，她2017年12月曾透露自己已經不想再做這份工作，想要學習英文或其他外語，因此不久後便提出辭呈。曾與金女共過的同事則直言，諮商師是契約工，因此待遇不好，在替脫北者諮商的過程中也經常遭到辱罵或性騷擾，十分痛苦。而金女離職後便開始封閉自己的生活與內心。

脫北者自接受南韓政府庇護到生活進入正軌的5年內，都是警察的保護對象，期滿後也可根據個人意願延長時間，而金女雖曾經延長，但最後仍在2019年拒絕了警方的保護措施。沒想到時隔僅1年，金女便因自2020年12月起未繳納房租與管理費，遭到起訴。

根據判決書內容，金女未按時繳納2020年12月至2021年12月間13個月的房租，共計151萬1240韓幣（約新台幣3.4萬元），同時也欠繳管理費90萬4050韓幣（約新台幣2萬元），因此在2021年7月1日被房東通知搬離，然而她卻沒有做出回應。房東在2022年2月16日提出訴訟，2022年7月7日勝訴，並強制執行，怎知到場開門後，才發現金女早已死亡。

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