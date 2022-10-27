　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

脫北女「孤獨死1年↑」無人知！遺體腐爛剩白骨　欠繳房租才被發現

▲▼ 睡覺,床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女脫北者被發現陳屍在租屋處的床上，死亡時間疑似超過1年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

脫北者費盡千辛萬苦離開北韓，放下家人只為取得自由，然而逃離祖國後，南韓政府雖然會提供各項生活與就業協助，但仍有很大一部分的脫北者難以適應新生活。一名49歲的脫北者19日被發現陳屍在租屋處，然而她的屍體已經嚴重腐爛到看得見白骨，且身上穿著冬裝，疑似已經死亡超過1年都沒人發現。

根據《中央日報》報導，49歲的金女2002年脫北成功，並獲得南韓政府庇護，而她自護理大學畢業後，便進入統一部旗下的脫北者支援財團（現稱南北第一財團，남북하나재단）任職，成為提供脫北者心理諮商與就業支援的專職諮商師，2010年1月更曾以脫北者成功就業案例被媒體採訪。

看似完美適應南韓生活的金女，卻在19日被發現陳屍於首爾的租屋處。警方表示，金女被發現時，身上穿著冬裝，躺在床上，而遺體已經嚴重腐敗，無法靠肉眼辨識身分，並露出白骨，疑似死亡超過1年多都沒人發現。

金女生前友人指出，她2017年12月曾透露自己已經不想再做這份工作，想要學習英文或其他外語，因此不久後便提出辭呈。曾與金女共過的同事則直言，諮商師是契約工，因此待遇不好，在替脫北者諮商的過程中也經常遭到辱罵或性騷擾，十分痛苦。而金女離職後便開始封閉自己的生活與內心。

脫北者自接受南韓政府庇護到生活進入正軌的5年內，都是警察的保護對象，期滿後也可根據個人意願延長時間，而金女雖曾經延長，但最後仍在2019年拒絕了警方的保護措施。沒想到時隔僅1年，金女便因自2020年12月起未繳納房租與管理費，遭到起訴。

根據判決書內容，金女未按時繳納2020年12月至2021年12月間13個月的房租，共計151萬1240韓幣（約新台幣3.4萬元），同時也欠繳管理費90萬4050韓幣（約新台幣2萬元），因此在2021年7月1日被房東通知搬離，然而她卻沒有做出回應。房東在2022年2月16日提出訴訟，2022年7月7日勝訴，並強制執行，怎知到場開門後，才發現金女早已死亡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

A片恐害魔鬼入侵　教宗方濟各敦促神父修女「應停止觀看色情片」

空中死亡自拍！溜索突然斷裂　男意外拍下「最後畫面」15秒片瘋傳

畫面曝光！俄軍演試射「可搭載核彈頭」洲際飛彈　海陸空總動員

傳普丁「乾女兒」也逃亡！豪宅遭警方突襲　緊急飛去立陶宛

脫北女「孤獨死1年↑」無人知！遺體腐爛剩白骨　欠繳房租才被發現

李在鎔升任三星電子會長！　第3季營業利益慘跌31.4%

私密音檔曝　川普暗示「美國擁最新核武系統」！連普丁也沒聽過

美專家：習近平連任掌權　反而暴露弱點

路透社：特斯拉「自動輔助駕駛系統」涉多起車禍　在美接受調查

民主黨期中選舉不妙　路透民調：拜登支持率跌至39%

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

A片恐害魔鬼入侵　教宗方濟各敦促神父修女「應停止觀看色情片」

空中死亡自拍！溜索突然斷裂　男意外拍下「最後畫面」15秒片瘋傳

畫面曝光！俄軍演試射「可搭載核彈頭」洲際飛彈　海陸空總動員

傳普丁「乾女兒」也逃亡！豪宅遭警方突襲　緊急飛去立陶宛

脫北女「孤獨死1年↑」無人知！遺體腐爛剩白骨　欠繳房租才被發現

李在鎔升任三星電子會長！　第3季營業利益慘跌31.4%

私密音檔曝　川普暗示「美國擁最新核武系統」！連普丁也沒聽過

美專家：習近平連任掌權　反而暴露弱點

路透社：特斯拉「自動輔助駕駛系統」涉多起車禍　在美接受調查

民主黨期中選舉不妙　路透民調：拜登支持率跌至39%

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

AV導演❤李妍瑾「天雷勾動地火」細節曝光！2關鍵決定交往：是意外

手遊《羊了個羊》爆紅！背後公司「清倉式分紅」　1人拿走13億

莽撞碰觸裁判　綠衫軍威廉斯下場慘遭禁賽

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

飯店熱水壺老舊不敢用！　過來人點名「大魔王是它」：更噁心

疫苗擬重啟2期藥品臨床試驗　蔣萬安嗆：高端只有炒股票嗎？

南消七股分隊強化模擬救災　無人機拍攝光電場製作電子戰術沙盤

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

國際熱門新聞

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

台裔公務員在美被捕！最重恐判20年

嫩妻躺床睡突然下面爆血！醫驚：老公害的

布林肯：中國已決定對台灣加強施壓

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

小偷翻柵欄「蛋被刺穿」！　救命根畫面曝

特斯拉股價崩跌　馬斯克身家一年蒸發1100億美元

科技股拖累美股！　財報欠佳那指重挫228點

美專家：習近平連任反而暴露弱點

歐盟駐台代表點名「台灣交通」很亂

拜登：美國不尋求與中國發生衝突

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

更多熱門

相關新聞

李在鎔正式升任三星電子會長！

李在鎔正式升任三星電子會長！

三星電子今（27）日召開理事會，有鑑於業績低於預期，加上財經界預估全球經濟發展停滯，為了維持企業既有競爭力、先發制人應對危機，決定通過將54歲的副會長李在鎔正式升任為會長，正式開啟「李在鎔時代」。據統計，三星電子今年第3季營業利益比起去年同年足足降低31.4%，半導體營收又敗給台積電。

手機掉鐵軌！日男白目爬下月台「釀大禍」

手機掉鐵軌！日男白目爬下月台「釀大禍」

美日韓外交次長會談　同意合作確保台灣自衛能力

美日韓外交次長會談　同意合作確保台灣自衛能力

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

真子公主多次密會「婦產科名醫」！傳好事近了

真子公主多次密會「婦產科名醫」！傳好事近了

關鍵字：

日韓要聞脫北者

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面